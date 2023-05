Preço da picanha 2023: corte está 3,8% mais barato; alcatra e filé também caíram; veja

A queda de preço da carne bovina já chega a 3,16% no acumulado nos quatro primeiros meses do ano, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado nesta sexta-feira (12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Apenas em abril, a retração foi de 0,45% e, segundo analistas, pode chegar a 5% até o fim do ano, embora os preços não voltem ainda ao patamar pré-pandemia.

O que aconteceu?

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) afirma que a quantidade disponível de carnes de boi, frango e porco será de 20,7 milhões de toneladas neste ano, volume que representa aumento de 5% em relação a 2022.

Um dos motivos para a maior oferta de carnes é o custo de produção. Houve queda no preço de grãos como soja e milho, que servem como alimentação para os animais. Com uma oferta maior de carne, o preço do alimento cai.

O que esperar

O preço disparou quase 70% nos últimos quatro anos - até março, o valor médio dos cortes bovinos ainda tinham alta de 67,6%. Ainda assim, a mesa do brasileiro deve ser um pouco mais farta neste ano, já que a carne bovina está mais acessível à população.

As carnes de porco e de frango também devem ficar mais baratas. Os motivos são os mesmos por trás da redução no valor da carne bovina: o custo menor de produção dos animais. A estimativa dos analistas é de que essas carnes fiquem cerca de 10% mais em conta.

E a picanha?

A picanha - bastante mencionada pelo presidente Lula (PT) durante a campanha eleitoral de 2022 - foi o corte com o oitavo maior recuo de preço em 2023, segundo o IPCA, com queda de 3,8% no acumulado no primeiro quadrimestre. Os cortes de carne que tiveram a maior redução de preço em 2023 foram a alcatra (-5,24%) e o filé-mignon (-5,23%).