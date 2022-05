Conheça as 5 melhores carnes para fazer um churrasco

Fazer um churrasco é sempre uma ótima maneira de reunir a família e os amigos em casa. Para surpreender os convidados, é importante investir em carnes nobres, bons temperos e acompanhamentos que deem um toque gourmet ao churrasco.

O primeiro passo para preparar um churrasco super saboroso começa na escolha da carne. Por isso, é essencial conhecer as características de cada tipo de corte para escolher o preparo e conseguir um bom resultado.

Carne para churrasco deve ser suculenta e macia (Banco de imagens/Pexels)

A seguir, confira cinco carnes nobres para fazer um bom churrasco:

1. Maminha: com sabor suave, essa carne possui uma grande quantidade de gordura, que não deve ser retirada na hora de preparar o churrasco, pois ela ajuda a manter o sabor excelente e a maciez da carne;

2. Picanha: possui um sabor inigualável por causa da sua capa de gordura. Antes de fazer o churrasco, tempere a picanha com sal grosso ou refinado e coloque na brasa. Ela pode ser assada ou em fatias;

3. Costela: é uma carne que requer cuidado em seu preparo. Ela pode ser encontrada de duas formas, são elas: costela de ripa e costela ponta de agulha, que é considerada a melhor para churrasco, devido a sua suculência e maciez;

4. Fraldinha: é recomendada para quem prefere carnes magras ou está seguindo alguma dieta de restrição de gordura, pois possui um sabor suave e fibra macia. Por não ter muita gordura, o ideal é assar a fraldinha em grelhas e em cortes grossos para que a carne não fique seca;

5. Contrafilé: macio e com sabor marcante, o contrafilé precisa de alguns cuidados na hora do preparo, como a remoção do nervo lateral, seguindo o sentido da fibra da carne. Ele deve ser assado em altas temperaturas para evitar que a carne fique dura.

