Trump mantém exigências tarifárias com negociações canadenses se aproximando do prazo final

O presidente dos EUA, Donald Trump, parece ter a intenção de incluir tarifas em qualquer acordo comercial, e os negociadores canadenses estão buscando maneiras de satisfazê-lo, - ao mesmo tempo que tentam proteger o acesso ao seu maior mercado - disse a embaixadora do Canadá nos EUA, Kirsten Hillman.

"O presidente gosta muito de tarifas", afirmou Hillman, acrescentando que os impostos são fundamentais para a agenda econômica de Trump.

O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, nomeou Hillman como a principal negociadora com Washington sobre comércio. Na semana passada, os dois países concordaram em estabelecer a data de 21 de julho para chegar a um acordo. Carney sugeriu o prazo de 30 dias em uma reunião com Trump na cúpula dos líderes do G7 em Alberta, na tentativa de impulsionar as negociações.

Hillman declarou que americanos e canadenses se reuniram quatro vezes na semana passada e devem se reunir três vezes nesta. "Estamos nos aprofundando na substância de nossas respectivas preocupações e exigências", disse ela.

A embaixadora se recusou a fornecer detalhes específicos sobre as exigências do Canadá. No curto prazo, o país está tentando fazer com que os EUA recuem nas tarifas de 50% sobre as importações de aço e alumínio e nas taxas sobre automóveis.

