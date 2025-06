Bragança realiza a primeira edição das Olimpíadas da Pesca com esportes, cultura e tradição

O município de Bragança, no nordeste do Pará, será palco da primeira edição das Olimpíadas da Pesca, entre os dias 25, 27 e 28 de junho de 2025. O evento, inédito no estado, vai unir práticas esportivas, saberes tradicionais e expressões culturais ligadas ao modo de vida pesqueiro da região, com a participação de cerca de 150 pescadores e pescadoras das comunidades da Vila dos Pescadores, Vila do Bonifácio e Praia de Ajuruteua, na Resex Caeté-Taperaçu. A iniciativa é da Prefeitura de Bragança, por meio da Secretaria Municipal de Aquicultura e Pesca, em parceria com outras pastas como Esporte, Turismo, Meio Ambiente e Cultura.

Com o tema “Pesca, Cultura e Lazer”, a programação vai muito além das competições. Modalidades como regata a vela, a rabeta e a remo, subida de canoa, triatlo e futebol de areia (feminino e masculino) compõem o conjunto de atividades esportivas. No palco, ocorrem provas tradicionais como catação de caranguejo e sururu, amarração de cambada, confecção de nós, entralhe e remendo de redes, além da panelada do rancho. Também haverá espaço para apresentações culturais, história de pescador e celebrações religiosas, como a tradicional festividade de São Pedro, que encerrará o evento no domingo (29).

Evento terá regata a vela, a rabeta e a remo, subida de canoa, triatlo e futebol de areia (Secom Bragança)

Além de oferecer entretenimento e valorizar práticas culturais locais, as Olimpíadas da Pesca reforçam a importância da pesca artesanal como base econômica, social e cultural do município. O projeto busca estimular o sentimento de pertencimento das comunidades ribeirinhas, fomentar o turismo sustentável e ampliar a visibilidade da atividade pesqueira como patrimônio de Bragança.

Confira a programação completa:

QUARTA-FEIRA – 25/06

Cerimônia de Abertura

17h30: Concentração das equipes na Vila dos Pescadores

18h00: Saída das equipes rumo à Praça do Bonifácio

19h00: Chegada das equipes e abertura cerimonial

19h30: Composição da mesa de abertura

20h00: Execução do Hino Nacional

20h20: Fala das autoridades

21h00: Acendimento da Pira Olímpica

21h15: Programação musical com Mestre Lázaro

SEXTA-FEIRA – 27/06

Competições Aquáticas e Provas de Palco

Regatas a vela e a rabeta: entre 6h30 e 10h30

Subida da canoa: 13h às 15h30

Triatlo: 14h30 às 17h

Provas de palco (Entralhe, Remendo, Nós, Catação, Panelada, etc.): 18h30 às 23h30

Atrações musicais a partir das 23h30

SÁBADO – 28/06

Regata a Remo, Futebol e Encerramento

Regata a remo: das 7h às 10h30

Futebol de areia: das 13h30 às 16h30

Apoio à Festividade de São Pedro com transladação da imagem: 17h30

Encerramento oficial com premiação e vídeo das Olimpíadas: 19h às 21h

DOMINGO – 29/06

Festividade de São Pedro – Vila dos Pescadores

08h00: Concentração na Ponte sobre o Furo Grande

09h00: Procissão fluvial

10h00: Chegada ao porto

11h00: Missa da festividade

12h40: Pausa para almoço

14h20: Apresentações culturais

16h00: Encerramento das atividades