Haddad: Várias instituições financeiras começaram a driblar IOF e governo 'fechou a porta'

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira, 24, que "várias instituições financeiras" começaram a driblar o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e o governo "fechou a porta".

"Várias instituições financeiras começaram a driblar o Imposto sobre Operações Financeiras com uma metodologia de dizer que uma coisa que é crédito não é crédito. O governo fechou a porta dessa transgressão, dizendo: 'Olha, não pode. Tudo tem que estar regido pela mesma regra'", argumentou Haddad em entrevista exclusiva à TV Record.

"Quando se fala aumento da carga tributária ou baixa da carga tributária, a pergunta que tem que acender uma luz na cabeça de todo mundo é: para quem está aumentando? Se eu estou aumentando a carga tributária de quem não paga nada e é rico, eu não estou aumentando a carga tributária", disse o ministro.

Questionado sobre as resistências dentro do Congresso à medida provisória (MP) 1.303/2025, Haddad disse que, mediante negociação, a Fazenda tem aprovado no Legislativo "praticamente todas as medidas" que encaminha.

"De dois anos e meio para cá, qual tem sido o padrão do Congresso Nacional? O Congresso faz lá as observações que ele deve fazer, até porque são 513 deputados e 81 senadores, mas no final das contas, o que tem acontecido? Mediante negociação, nós temos aprovado praticamente todas as medidas", argumentou.

Ele ainda afirmou que, mesmo as medidas que foram mal recebidas em um primeiro momento, depois de explicadas, foram recalibradas e aprovadas. "E é assim que funciona uma democracia em todo lugar do mundo", completou.

A entrevista do ministro foi gravada nesta terça e alguns trechos foram publicados no site R7 e divulgados no Jornal da Record. A íntegra vai ao ar às 22h30 na Record News.