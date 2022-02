Trinta mil contribuintes já quitaram o IPTU 2022 em cota única, em Belém

Cerca de 30 mil contribuintes de Belém já quitaram o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2022 em cota única, segundo a Secretaria Municipal de Finanças (Sefin). Esse número representa 11,1% do total de imóveis tributados pelo órgão, que somam aproximadamente 268 mil. O prazo para pagamento em uma só parcela da taxa com desconto de 10% encerra nesta quinta-feira (10).

Para quitar o imposto neste último dia, o contribuinte precisa estar munido da guia de pagamento do tributo, disponível na internet desde o dia 6 de janeiro. O documento de arrecadação também está sendo entregue pelos Correios, nas residências de Belém, desde a última semana.

Inadimplência ultrapassa os 45%

A Sefin informou que o percentual de inadimplentes registrado entre os meses de janeiro e dezembro de 2021 foi de 45,48%, considerando IPTU e taxas agregadas, mas não soube informar quais bairros possuem maior incidência de contribuintes com débito. “A receita deste imposto não é vinculada e sua arrecadação tem a finalidade de atender às demandas do município como um todo, principalmente no que tange a saúde e educação, sem distinção entre a capacidade contributiva de cada bairro”, informou a diretora do Departamento de Tributos Imobiliários da Sefin (Deti), Edineide Coelho.

Edineide reforça que todo o valor arrecadado pelo município de Belém é aplicado no financiamento de políticas públicas para a cidade. “Sendo assim, ele é revestido tanto na saúde, quanto na educação, saneamento básico, projetos urbanísticos e de revitalização de prédios e vias públicas e, inclusive, em programas sociais administrados pela prefeitura e demais serviços essenciais, que impactam diretamente na melhoria das condições de vida da população”, finaliza.

Como emitir a segunda via da guia de pagamento do IPTU?

A Sefin orienta que os contribuintes que não receberem as guias por eventual extravio podem emitir a 2° via da guia de pagamento do IPTU 2022 pelo site sefin.belem.pa.gov.br ou em uma das cinco unidades de atendimento do órgão. São elas: Central Fiscal de Atendimento ao Contribuinte, Unidades de Atendimento em Icoaraci e em Mosqueiro, Unidades de Atendimento no Parque Shopping e no Shopping Pátio Belém.

A Sefin destaca que também no dia 10 de fevereiro vence a primeira parcela do tributo para quem optar pelo parcelamento. O documento de arrecadação municipal pode ser pago no Banco do Brasil, Banco Itaú Unibanco, Banco da Amazônia, Banco Bradesco, Santander, Banco do Estado do Pará, Caixa Econômica Federal, Cooperativa Central de Crédito Noroeste Brasileiro Ltda. e correspondentes bancários.

Para emitir a guia de pagamento do IPTU 2022, o contribuinte pode acessar o endereço eletrônico sefin.belem.pa.gov.br e clicar no item "Guia do IPTU" no acesso rápido, localizado na parte superior do site.