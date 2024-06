Tributos municipais em Belém já podem ser pagos com cartões de crédito e débito

A prefeitura de Belém, por meio da Secretária Municipal de Finanças, em parceria com a Companhia de Tecnologia da Informação de Belém (Cinbesa), anunciou que, agora, pagamentos de tributos municipais podem ser feitos com cartão de crédito e débito. A novidade foi implementada na terça-feira (11/06) por decreto publicado no Diário Oficial do Município.

O processo de implementação de uso de cartões como forma de pagamento começou com a regulação da modalidade. Após isso, foi aberto credenciamento para empresas se adequarem aos critérios de segurança para receber pagamentos por cartões de crédito e débito.

"A partir daí, os sistemas foram adequados. Esse processo se dará por etapas. Inicialmente serão liberados alguns tipos de guia para o pagamento com cartão de crédito ou de débito. A guia consolidada, por exemplo, dos pagamentos de IPTU, ISS-PF e TLPL do exercício, serão as primeiras a serem liberadas. O contribuinte poderá escolher as empresas credenciadas" explica a secretária municipal de finanças, Káritas Rodrigues.

Sem custos adicionais para o governo

A nova tecnologia em parceria com a Cinbesa não tem custos extras para os cofres públicos. A iniciativa foi desenvolvida dentro da plataforma de tributação do município. "Com isso, a Cinbesa contribui com a prefeitura para o aumento da arrecadação, com maior simplicidade na forma de pagamento e melhor atendimento para todos os contribuintes do município, promovendo a inovação e fortalecendo Belém como uma cidade cada vez mais digital, inteligente e inclusiva”, afirma o diretor-presidente da Cinbesa, Antônio Paracampo.

Mais opções para o contribuinte

Com a nova implementação, o contribuinte vai ter mais opções de pagamento tanto físico quanto virtual, por meio do aplicativo do banco. O novo serviço já está disponível no sistema de tributação do Portal Sefin.

*(Iury Costa, estagiário sob a supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)