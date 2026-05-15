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Economia

Todas as 5 atividades de serviços no Brasil mostram queda em março ante fevereiro, revela IBGE

Serviço de transporte teve queda de 1,7%

Estadão Conteúdo
fonte

Na comparação com março do ano passado, quatro das cinco atividades de serviços registraram avanço (Cristino Martins / O Liberal)

Cinco das cinco atividades de serviços registraram perdas na passagem de fevereiro para março, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No período, os serviços prestados às famílias recuaram 1,5%, enquanto os serviços de informação e comunicação caíram 0,9%.

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Houve recuo de 1,1% em serviços profissionais, administrativos e complementares e queda de 1,7% em transportes.

Outros serviços, por sua vez, registraram recuo de 2,0% em março.

Comparação com março de 2025

De acordo com o IBGE, quatro das cinco atividades de serviços registraram avanço em março ante março de 2025. No período, os serviços prestados às famílias recuaram 1,6%, enquanto os serviços de informação e comunicação subiram 7,9%.

Houve avanço de 1,1% em serviços profissionais, administrativos e complementares e alta de 2,0% em transportes.

Outros serviços, por sua vez, registraram avanço de 2,7% em março, na comparação com março de 2025.

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