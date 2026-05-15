PIS/Pasep 2026: novo pagamento sai nesta sexta (15); veja quem pode receber

Os valores poderão ser movimentados e sacados até o dia 30 de dezembro de 2026, prazo final estabelecido para o calendário de pagamentos deste ano. Após essa data, será necessário aguardar uma nova convocação do Ministério do Trabalho para solicitar o benefício.

Quem pode receber o PIS/Pasep 2026?

Para receber o abono salarial PIS/Pasep 2026, o trabalhador precisa ter tido remuneração média mensal de até R$ 2.765,93 durante o ano-base de 2024. O benefício é destinado a profissionais que atendem aos critérios estabelecidos pelo programa federal.

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As informações sobre banco de pagamento, datas de liberação e valores, incluindo parcelas de anos anteriores, podem ser consultadas pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital e também no portal oficial do governo federal. gov.br. O calendário de pagamentos começou em fevereiro, com os trabalhadores nascidos em janeiro.

Em março, o benefício foi liberado para os aniversariantes de fevereiro. Já em abril, receberam os nascidos nos meses de março e abril, seguindo o cronograma definido pelo Ministério do Trabalho

Abono Salarial

Segundo estimativa do Ministério do Trabalho e Emprego, cerca de 26,9 milhões de trabalhadores devem receber o abono salarial PIS/Pasep em 2026. Ao todo, o governo federal prevê a liberação de aproximadamente R$ 33,5 bilhões em pagamentos ao longo do calendário deste ano.

Uma das principais mudanças anunciadas para o benefício é a adoção de datas fixas para os depósitos. A partir de 2026, os valores serão liberados sempre no dia 15 de cada mês, conforme o mês de nascimento do trabalhador.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)