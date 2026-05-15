Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

PIS/Pasep 2026: novo pagamento sai nesta sexta (15); veja quem pode receber

O pagamento varia de acordo com a quantidade de meses trabalhados durante o ano-base 2024.

Gabrielle Borges
fonte

Ao todo, o governo federal prevê a liberação de aproximadamente R$ 33,5 bilhões em pagamentos ao longo do calendário deste ano. (Divulgação)

Os valores poderão ser movimentados e sacados até o dia 30 de dezembro de 2026, prazo final estabelecido para o calendário de pagamentos deste ano. Após essa data, será necessário aguardar uma nova convocação do Ministério do Trabalho para solicitar o benefício.

Quem pode receber o PIS/Pasep 2026?

Para receber o abono salarial PIS/Pasep 2026, o trabalhador precisa ter tido remuneração média mensal de até R$ 2.765,93 durante o ano-base de 2024. O benefício é destinado a profissionais que atendem aos critérios estabelecidos pelo programa federal.

VEJA MAIS

image Mais de 141 mil ainda não sacaram abono salarial; veja como consultar
Valores somam R$ 145,7 mi e podem ser retirados até 29 de dezembro


image Câmara aprova PEC do corte dos gastos com novas regras para abono salarial
Texto é aprovado em dois turnos e agora seguirá para análise no Senado


 

As informações sobre banco de pagamento, datas de liberação e valores, incluindo parcelas de anos anteriores, podem ser consultadas pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital e também no portal oficial do governo federal. gov.br. O calendário de pagamentos começou em fevereiro, com os trabalhadores nascidos em janeiro.

Em março, o benefício foi liberado para os aniversariantes de fevereiro. Já em abril, receberam os nascidos nos meses de março e abril, seguindo o cronograma definido pelo Ministério do Trabalho

Abono Salarial

Segundo estimativa do Ministério do Trabalho e Emprego, cerca de 26,9 milhões de trabalhadores devem receber o abono salarial PIS/Pasep em 2026. Ao todo, o governo federal prevê a liberação de aproximadamente R$ 33,5 bilhões em pagamentos ao longo do calendário deste ano.

Uma das principais mudanças anunciadas para o benefício é a adoção de datas fixas para os depósitos. A partir de 2026, os valores serão liberados sempre no dia 15 de cada mês, conforme o mês de nascimento do trabalhador.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Economia

pis pasep

abono salarial

Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Na conta

Caixa e BB liberam abono salarial para nascidos em maio e junho

Calendário de pagamento segue mês de nascimento

15.05.26 10h29

ECONOMIA

PIS/Pasep 2026: novo pagamento sai nesta sexta (15); veja quem pode receber

O pagamento varia de acordo com a quantidade de meses trabalhados durante o ano-base 2024.

15.05.26 9h44

TRADIÇÃO EM BELÉM

Restaurantes italianos em Belém mantêm tradição e adaptam receitas ao paladar paraense

Dos fornos a lenha às releituras contemporâneas, restaurantes italianos em Belém mantêm viva a essência da gastronomia italiana, adaptando-se às demandas modernas e ao paladar local

15.05.26 9h00

TURISMO

Setor hoteleiro critica proposta de diárias flexíveis e nova jornada de trabalho

Presidente da ABIH-PA prevê aumento de 20% nos custos e repasse imediato de preços aos consumidores

15.05.26 8h00

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

PAGAMENTOS

Pix e Receita Federal: saiba quando transferências podem chamar atenção do Fisco

Especialista explica novas regras da Receita, limites de movimentação via Pix e quando o contribuinte precisa declarar valores recebidos

14.05.26 6h00

SUSPENSÃO DE VOOS

Redução de voos pressiona setor de turismo em Belém e muda comportamento de viajantes

Menor oferta de assentos, alta nos custos operacionais e cenário internacional afetam preços e planejamento de viagens no Pará

12.05.26 7h30

ECONOMIA

MEI: prazo da declaração anual termina em maio; veja passo a passo para enviar

Deixar de declarar pode acarretar multas e até complicações na situação cadastral do MEI.

08.05.26 14h48

CONTRATAÇÕES NO COMÉRCIO

Escassez de mão de obra desafia comércio em Belém e expõe mudanças no perfil de trabalhadores

Setor enfrenta dificuldade para preencher vagas apesar de alta geração de empregos e aumento da demanda

06.05.26 8h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda