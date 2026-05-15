Restaurantes italianos em Belém mantêm tradição e adaptam receitas ao paladar paraense

Há quase quatro décadas, a culinária italiana encontrou terreno fértil em Belém. Entre cantinas históricas e empreendimentos contemporâneos, a cidade preserva receitas clássicas enquanto se abre a releituras criativas que unem ingredientes locais à tradição da Itália. De lasanhas ao forno a pratos autorais com pirarucu, a gastronomia italiana no Pará mostra que sabor e memória afetiva caminham lado a lado.

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Raízes italianas na capital paraense

O bairro de Nazaré concentra alguns dos principais pontos de encontro da gastronomia italiana em Belém. Para Enzo Luzi, gerente e proprietário de uma cantina familiar, o vínculo com a culinária vem da história de sua família.

"O restaurante surgiu com meu pai italiano em 1984. Ele chegou a Belém e logo organizou um festival de gastronomia italiana a pedido do Sr. Rômulo Maiorana. Com o sucesso, abriu a primeira cantina italiana na Rua Aristides Lobo," conta Enzo.

Para ele, manter viva a tradição vai além da comida. "Nossos clientes querem o sabor da Itália no Pará. É importante a cultura italiana 100% em nosso restaurante."

Enzo Luzi, gerente e proprietário de um restaurante italiano no bairro de Nazaré em Belém. (Foto: Thiago Gomes)

Hettore Sbrama Messias, sócio diretor de outro restaurante de longa data, reforça a importância da preservação das receitas clássicas.

"A gente tenta ao máximo reproduzir as receitas italianas originais. Nosso cardápio mantém, em 34 anos, 90% dos pratos tradicionais. Alguns são adaptados, mas a essência italiana sempre se mantém."

Ingredientes e desafios da tradição

Manter a autenticidade da culinária italiana em Belém não é tarefa simples. Segundo Enzo e Hettore, a qualidade da matéria-prima é o maior desafio.

"Para uma boa comida você deve usar sempre ingredientes de qualidade. Conseguir isso no Pará não é fácil," explica Enzo.

Restaurante italiano no centro de Belém. (Foto: Thiago Gomes)

Hettore complementa: "Fazemos nosso próprio molho artesanal, mas nem sempre conseguimos os tomates no padrão que queremos. Alguns ingredientes chegam a preços exorbitantes."

Mesmo assim, a paixão pela gastronomia italiana mantém o público crescente. "A comida italiana de verdade é apaixonante. Sem dúvida, o público aumenta a cada ano," afirma Enzo.

Inovação e releituras contemporâneas

A modernidade também encontrou espaço na tradição. Bethânia Bressanin, proprietária de um restaurante que mistura gastronomia italiana e paraense, aposta na criatividade e no uso de ingredientes locais para reinventar clássicos.

Bethânia Bressanin, cozinheira profissional e proprietária de um restaurante que une gastronomia paraense e italiana. (Foto: Arquivo pessoal)

"É inspirador combinar ingredientes locais com italianos. Por exemplo, usamos chicória regional na massa verde ou pirarucu defumado em uma releitura do Carbonara," explica Bethânia.

Ela reconhece que a inovação enfrenta resistência: "Pessoas mais tradicionais têm dificuldade em aceitar releituras, mas é um desafio que nos motiva a criar experiências afetivas e únicas."

A tecnologia, segundo Bethânia, também transforma a forma de se conectar com os clientes. "Redes sociais e delivery são ferramentas essenciais, mas exigem atenção constante às mudanças de algoritmo para manter o público engajado."

Bethânia Bressanin. (Foto: Arquivo pessoal)

Memória afetiva e identidade

Entre a preservação da tradição e a adaptação contemporânea, há um ponto em comum entre os chefs: o valor afetivo da comida.

"O aspecto mais importante é o afetivo. A comida feita com carinho transporta o cliente a memórias marcantes e aquece o coração," destaca Bethânia.

Para Enzo e Hettore, tradição e qualidade são o alicerce para essa experiência. "Manter viva a cultura italiana é mais do que receitas; é manter memórias e afetos na mesa," conclui Enzo.