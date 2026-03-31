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Economia

Pará tem saldo positivo de 4.701 empregos formais em fevereiro

Resultado positivo foi puxado pelo setor de Serviços que liderou a abertura de vagas com saldo de 2.509 postos formais

Valéria Nascimento
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Serviços (+ 2.509 vagas formais), Comércio (+1.203), Indústria (+ 589) e a Construção (+510) tiveram os melhores desempenhos (Divulgação/Freepik: @ijeab)

O Pará registrou a geração de 4.701 empregos com carteira assinada em fevereiro de 2026, segundo dados do Novo Caged, divulgados nesta terça-feira (1º). O resultado decorre de 43.458 admissões contra 38.757 desligamentos. No acumulado deste ano, o estado apresenta 85.401 admissões contra 80.635 desligamentos, com saldo seguindo positivo com 4.766 postos formais. 

Três grandes setores da economia apresentaram saldo positivo no mês de fevereiro, com destaque para o setor de Serviços, responsável pela geração de 2.509 vagas. Também tiveram desempenho positivo o Comércio (+1.203), a Indústria (+ 589) e a Construção (+510).

No setor específico de Serviços, o maior número de vagas (+590) aparece no ramo da informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas. No Comércio, a criação de vagas foi impulsionada por segmentos de comércio, em geral, e também no setor de consertos de carros e motos.

Registro por municípios

No Pará, Belém apresentou o maior saldo positivo de empregos formais entre os municípios paraenses: foram 1.903 postos com carteira assinada, resultado de 11.589 admissões contra 9.686 desligamentos. Em segundo lugar, aparece o município de Parauapebas com saldo positivo de 1.379 postos formais, resultado de 4.727 admissões contra 3.348 desligamentos.

Em terceiro, Santarém com saldo positivo de 484 postos formais, resultando de 2.083 admissões contra 1.599 desligamentos. Já Marabá, em fevereiro passado, ficou com saldo positivo de 158 postos formais, resultantes de 2.568 admissões contra 2.410 desligamentos, enquanto Ananindeua registrou 2.747 de missões contra 2.716 desligamentos, e um saldo positivo de apenas 31 empregos de carteira assinada.

Região Norte

A região Norte como um todo apresentou 110.126 admissões contra 99.492 desligamentos, o saldo positivo foi de 10.634. O Pará liderou os números entre todos os sete estados nortistas, registrando o saldo positivo de 4.701. O estado do Amazonas aparece em segundo lugar, com 24.787 admissões, 22.727 desligamentos e saldo positivo de 2.060 postos de trabalho.

Na sequência, ficaram o estado de Rondônia com 15.911 admissões, 14.121 desligamentos e saldo positivo de 1.790 postos de trabalho, e o Tocantins, em quarto lugar com 12.268 admissões, 10.955 desligamentos e saldo de 1.313 vagas com carteira assinada. Na região, o estado do Amapá apresentou os menores números: 4.044 admissões, contra 3.806 desligamentos e o saldo positivo de 238 vagas formais.

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