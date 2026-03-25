Conta de luz no Pará terá novo sistema de identificação das unidades consumidoras a partir de abril

Um novo sistema de identificação das unidades consumidoras de energia elétrica começará a ser implementado nas contas de energia elétrica do Grupo Equatorial a partir de abril. A proposta é padronizar os registros em todo o país e simplificar o acesso aos serviços. A mudança segue diretrizes da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e será implementada gradualmente em seis estados, incluindo o Pará.

A principal novidade é a adoção de um número único nacional para cada unidade consumidora, composto por 15 dígitos. O código substituirá os atuais registros de “parceiro de negócio” e “instalação”, passando a concentrar a identificação do imóvel em um único padrão válido em todo o país.

Segundo a empresa, a atualização começará pelas distribuidoras do Maranhão, Pará, Piauí, Alagoas, Goiás e Amapá. Já no Rio Grande do Sul, a mudança está prevista para junho, quando será aplicada à CEEE Equatorial.

De acordo com o diretor comercial do Grupo Equatorial, Agnelo Coelho Neto, a padronização busca dar mais clareza às informações e melhorar o funcionamento dos serviços. “Com a adoção de um número único de identificação e a modernização da fatura, buscamos tornar as informações mais claras para os clientes e fortalecer a eficiência e a segurança dos processos de atendimento”, afirmou.

Além da nova numeração, os consumidores também passarão a receber um modelo reformulado de fatura. O documento terá layout atualizado, com predominância das cores azul e verde, e organização das informações de forma mais direta.

Na parte frontal da conta, o novo “Número da UC” aparecerá em destaque, acompanhado de dados como consumo mensal e data de vencimento. Já no verso, estarão reunidas informações complementares, como canais de atendimento, indicadores de qualidade do serviço, bandeiras tarifárias e campanhas institucionais.

A gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial, Luciana Carmo, destaca que a mudança não exige nenhuma ação por parte dos consumidores. “O novo número funciona como se fosse o CPF da residência. É uma atualização que traz mais simplicidade e transparência, além de tornar o atendimento mais ágil e seguro”, disse.

Outra alteração importante é que o número da unidade consumidora passará a ser vinculado ao imóvel, e não mais ao titular da conta. Assim, em casos de troca de responsável, o código permanecerá o mesmo, sendo alterado apenas o CPF ou CNPJ do novo usuário.

Durante um período mínimo de um ano, os clientes ainda poderão consultar tanto o número antigo quanto o novo nos canais digitais da distribuidora.

A empresa reforça que a mudança não implica custos adicionais, não altera contratos vigentes e não interfere no fornecimento de energia. Todo o processo será feito automaticamente.