Academia de luxo chega a Belém com mensalidade de R$ 1.800

A cidade de Belém deve ganhar um novo conceito de academia a partir do dia 8 de maio. Com proposta voltada ao alto padrão, a Aurea Gym será a primeira academia de luxo da capital paraense, com estrutura de 900 m² e limite de até 400 alunos.

O empreendimento aposta em exclusividade e serviços diferenciados para se posicionar em um nicho ainda pouco explorado na cidade. As mensalidades partem de R$ 1.800, valor acima do praticado pela maioria das academias locais, refletem a proposta de experiência premium voltada ao wellness.

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A iniciativa acompanha uma tendência já observada em grandes centros do país, onde academias de alto padrão combinam treino, saúde e serviços de recuperação física em um único espaço.

Academia de luxo em Belém aposta em exclusividade e estrutura premium

Com capacidade limitada, a Aurea Gym pretende oferecer um ambiente mais reservado e personalizado aos alunos. A academia será a terceira do Brasil a contar com a linha Luxury Sand Stone Collection, da Technogym, voltada para equipamentos de alto desempenho com design sofisticado.

Além da área de treino, o espaço inclui um SPA Recovery com equipamentos voltados à recuperação muscular e bem-estar, reunindo diferentes tecnologias, banheira de Crioterapia (água gelada), Banheira de Hidroterapia (água quente), Sauna com tecnologia infra-vermelho, que potencializa a produção de colágeno, reduz a celulite e rejuvenesce a pele. Além de Serviço Beauty de Escova para elas gratuito.

Onde fica a Aurea Gym?

A primeira academia de luxo e mais nova sensação de Belém, a Aurea Gym fica localizada na Travessa Benjamin Constant, entre as avenidas Gentil e Brás de Aguiar.

Entre os serviços disponíveis, estão:

Banheira de crioterapia (água gelada);

Banheira de hidroterapia (água quente);

Sauna com tecnologia infravermelha;

Equipamento Rollshape, com foco em estética e recuperação;

Serviço de beauty com escova gratuito.

Espaços exclusivos e serviços agregados ampliam experiência

Outro diferencial da academia é o rooftop exclusivo, assinado pela Quadra Engenharia, além de um cardápio próprio desenvolvido pela Puro Natural, ampliando a proposta de integração entre atividade física e alimentação equilibrada.

O espaço também contará com serviço de valet, reforçando o posicionamento voltado à comodidade e ao atendimento personalizado.

Novo segmento de mercado ganha espaço na capital

A chegada da Aurea Gym marca a entrada de um novo segmento no mercado fitness de Belém, focado em um público que busca mais do que treino, mas uma experiência completa de saúde, estética e bem-estar.

A proposta segue modelos já consolidados em outras cidades brasileiras e no exterior, onde academias funcionam como clubes exclusivos, com serviços integrados e número reduzido de membros.