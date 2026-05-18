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Economia

Lula, sobre Margem Equatorial: ninguém tem mais cuidado com a Amazônia do que o Brasil

Ele defendeu a exploração da Margem Equatorial pela Petrobras

Estadão Conteúdo
fonte

Magda Chambriard, presidente da Petrobras, e Lula (Ricardo Stuckert / PR)

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta segunda-feira, 18, que ninguém tem mais cuidado com a Amazônia do que o Brasil. Ele defendeu a exploração da Margem Equatorial pela Petrobras e afirmou que, do contrário, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode pensar que o território lhe pertence.

"Daqui a pouco, o Trump acha que é dele e vai lá", afirmou Lula, lembrando das afirmações do governo norte-americano sobre o Canadá e a Groenlândia.

O presidente se pronunciou em evento da Petrobras na Replan, em Paulínia, no qual a empresa anunciou investimentos de R$ 37 bilhões no Estado de São Paulo até 2030 no fortalecimento do refino e biorrefino, logística, exploração e produção, descarbonização e geração de energia sustentável, entre outros.

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