Lula, sobre Margem Equatorial: ninguém tem mais cuidado com a Amazônia do que o Brasil

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta segunda-feira, 18, que ninguém tem mais cuidado com a Amazônia do que o Brasil. Ele defendeu a exploração da Margem Equatorial pela Petrobras e afirmou que, do contrário, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode pensar que o território lhe pertence.

"Daqui a pouco, o Trump acha que é dele e vai lá", afirmou Lula, lembrando das afirmações do governo norte-americano sobre o Canadá e a Groenlândia.

O presidente se pronunciou em evento da Petrobras na Replan, em Paulínia, no qual a empresa anunciou investimentos de R$ 37 bilhões no Estado de São Paulo até 2030 no fortalecimento do refino e biorrefino, logística, exploração e produção, descarbonização e geração de energia sustentável, entre outros.