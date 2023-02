Sorteio nesta sexta-feira (17) define 600 pré-selecionados para moradias em Mosqueiro

Com obras em andamento e previsão de conclusão e entrega de parte das moradias ainda para este ano, o Residencial Viver Mosqueiro, no distrito de Belém, terá sorteio para definição de 600 pré-selecionados para as mil unidades habitacionais em construção. Outros 400 nomes foram definidos em seleções da gestão anterior.

O novo sorteio público municipal será realizado na sede da Secretaria Municipal da Coordenação Geral de Planejamento e Gestão (Segep), na Av. Governador José Malcher, 2.110, São Brás, às 16h desta sexta-feira (17), com transmissão ao vivo pelas redes oficiais da Prefeitura de Belém.

Além de mil residências, o Residencial Viver Mosqueiro prevê obras de infraestrutura urbana e saneamento. O projeto, orçado em R$ 62 milhões, teve contrato assinado em 2013, com recursos do programa Minha Casa, Minha Vida, e chegou a alcançar 77% de obra executada.

Mas a obra teve paralisações, ocupações e depredação, segundo a PMB, ficando parada por pelo menos quatro anos. Agora, o empreendimento conta com os novos investimentos do Ministério das Cidades.

Representantes de órgãos fiscalizadores como Ministério Público, Defensoria Pública, movimentos de luta pela moradia e de comunidades de Belém foram convidados para acompanhar a programação.

Todos os pré-selecionados sorteados terão a documentação encaminhada para análise e aprovação da Caixa Econômica Federal para confirmar se estão aptos a prosseguir na seleção.

As inscrições podem ser feitas no site Viver Belém. Para concorrer é necessário ter renda familiar de até R$ 1.800.