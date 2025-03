Sindicato dos Contadores do Pará destaca principais erros na hora de declarar o imposto

A Receita Federal iniciou, nesta segunda-feira (17), o recebimento da Declaração de Imposto de Renda referente ao ano-calendário de 2024, em que o contribuinte pode fazer o download do Programa IRPF 2025. Com isso, milhões de brasileiros precisam se organizar para preencher corretamente suas informações e evitar problemas com o Fisco.

Diante deste cenário, o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Pará (Sescon-PA) reforça a importância da correta prestação de contas ao Leão e promove ações de orientação aos contribuintes. A presidente da entidade, Nelma Lemos, alerta para os principais desafios enfrentados e destaca a necessidade de contar com profissionais especializados para evitar inconsistências que possam levar à malha fina. “A atualização incorreta de bens e direitos, como não atualizar o valor de imóveis por reformas, que podem ser somadas ao custo, ou declarar o valor de mercado em vez do valor histórico de aquisição dos bens, é um dos erros mais comuns”, diz Nelma. Ela também menciona que “investidores devem estar atentos à obrigatoriedade de declarar os rendimentos de fundos, ações e criptoativos”.

Atenção redobrada

Com a liberação do programa do IR, os contribuintes devem se preparar para evitar erros no preenchimento. “Informações inconsistentes, omissão de rendimentos e falhas em deduções podem levar à malha fina”, alerta a presidente do Sescon-PA. “Mudanças nas regras exigem atenção redobrada”.

Receber orientações com um contador pode evitar equívocos e garantir uma restituição maior. “Caso a declaração seja retida, é possível corrigir erros e regularizar a situação sem penalidades”, acrescenta Nelma.

Campanha Declare Certo

Para auxiliar os contribuintes, o Sescon-PA promove, no dia 10 de abril, a campanha Declare Certo 2025, que visa esclarecer dúvidas sobre o preenchimento e envio da declaração. Durante a ação, especialistas estarão à disposição para orientar sobre as obrigações fiscais, evitar autuações e garantir que os contribuintes aproveitem todas as deduções legais permitidas. “O local ainda será definido e, através das redes sociais da entidade, será divulgado”, informa a presidente.

Além disso, Nelma Lemos reforça que antecipar o envio da declaração pode ser vantajoso. “Quem entrega nos primeiros dias tem mais chances de receber a restituição nos primeiros lotes. Grupos prioritários, como idosos, professores e pessoas com doenças graves, também se beneficiam desse prazo”, afirma.

O Sescon-PA recomenda que os contribuintes reúnam a documentação necessária o quanto antes e, se possível, procurem um profissional contábil para garantir que todas as informações estejam corretas. “A contabilidade é um serviço essencial, que traz segurança ao contribuinte e evita problemas futuros com o Fisco”, conclui Nelma.