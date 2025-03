Imposto de Renda 2025: Saiba como fazer a declaração pelo celular e pelo computador

Mais de 870 mil paraenses já declararam o Imposto de Renda 2025. O número representa uma parte do total esperado para o estado, que ainda aguarda mais contribuintes regularizarem sua situação dentro do prazo. No ano passado, ao longo de todo o período de entrega, foram enviadas 938.094 declarações no Pará, superando a expectativa inicial e atingindo 101% do esperado. O prazo para a entrega da declaração se estende até 31 de maio. Ao todo, a Receita estima que cerca de 46 milhões de brasileiros devem declarar o imposto em 2025.

Segundo dados divulgados pela Receita Federal, às 10h desta terça-feira (18), 874.646 pessoas prestaram contas. O prazo pra declarações começou no dia 17 de março e vai até o dia 31 de maio. Para quem perder a data será cobrada uma multa com valor mínimo de R$ 165,74, podendo chegar a até 20% do imposto devido, dependendo da situação de cada contribuinte.

Regras

As regras do Imposto de Renda deste ano mantêm a obrigatoriedade da declaração para aqueles que, em 2024, tiveram rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,90. Além disso, também devem declarar aqueles que receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima de R$ 200 mil, obtiveram receita bruta anual superior a R$ 153.199,50 com atividade rural, possuíam, em 31 de dezembro de 2024, bens ou direitos com valor superior a R$ 800 mil, realizaram operações na Bolsa de Valores acima de R$ 40 mil ou tiveram ganhos sujeitos à tributação e aqueles que passaram à condição de residente no Brasil em qualquer mês de 2024.

Novidades

Uma das principais novidades da declaração deste ano é a ampliação do acesso à versão pré-preenchida, que promete facilitar o processo para os contribuintes. Esse modelo já traz diversas informações previamente inseridas pela Receita Federal, reduzindo as chances de erro e, consequentemente, a necessidade de retificações. Outra vantagem de quem optar por essa modalidade é a possibilidade de cair nas primeiras rodadas da restituição, especialmente se o contribuinte também informar uma chave Pix vinculada ao CPF para o recebimento dos valores. No entanto, especialistas alertam que, mesmo utilizando a versão pré-preenchida, é fundamental revisar todos os dados antes do envio, garantindo que as informações declaradas estejam corretas e evitando problemas futuros com o Fisco.

O envio da declaração pode ser feito por meio do Programa Gerador do Imposto de Renda (PGD IRPF 2025), disponível para download no site da Receita Federal, pelo aplicativo Meu Imposto de Renda ou diretamente no e-CAC. Para evitar contratempos, a recomendação dos contadores é que os contribuintes reúnam antecipadamente todos os documentos necessários, como informes de rendimento, recibos médicos, dados sobre bens e direitos, além de informações bancárias e de investimentos. Quem deixar para os últimos dias pode enfrentar dificuldades devido ao grande volume de acessos ao sistema da Receita Federal, o que costuma causar instabilidades na plataforma e aumentar o risco de atrasos.

A restituição do Imposto de Renda será paga em lotes, e os primeiros contribuintes a receberem são aqueles que enviam a declaração no início do prazo, optam pelo modelo simplificado e utilizam o Pix como forma de recebimento. Além disso, idosos, pessoas com deficiência e professores têm prioridade no recebimento dos valores. Já quem tem imposto a pagar deve ficar atento à data de vencimento da primeira cota ou da cota única, para evitar o acréscimo de juros e multas.

Calendário do Imposto de Renda 2025:

17/03: Início do prazo para envio da declaração do IR 2025;

01/04: Disponibilização da declaração pré-preenchida no sistema da Receita Federal;

30/05: Prazo final para envio da declaração do IR 2025.

Como fazer o download do programa do IR 2025?

A declaração do IR pode ser preenchida e enviada online. Para isso, acesse a página de download clicando em Programas, depois em Programas de Declaração e, por fim, em Declaração de Imposto de Renda. Ou clique aqui.

É necessário ter uma conta na plataforma gov.br com nível prata ou ouro.

Passo a passo para baixar o programa:

Acesse o site da Receita Federal

Escolha a opção “Imposto de Renda”;

Clique em “Fazer minha declaração”, em seguida em "Iniciar";

A declaração pode ser preenchida de forma online, pelo e-CAC, sem precisar baixar ou instalar nenhum programa, ou, ainda, pelo aplicativo Receita Federal para celulares e tablets.

O sistema oferece versões compatíveis com macOS, Linux e Windows. Os smartphones com Android e iOS também suportam o aplicativo.