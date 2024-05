Saiba como declarar o Imposto de Renda pela primeira vez

Contribuintes que obtiveram rendimentos tributáveis superiores a R$ 30.639,90 no ano de 2023 precisam fazer a declaração do Imposto de Renda em 2024. Esses rendimentos incluem salários, alugueis, ganhos com a venda de bens, aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), entre outras fontes de renda. Faltando menos de um mês para o fim do prazo para entrega da declaração, o contador e assessor para microempreendedores individuais (MEIs), Germano Matos, responde às principais dúvidas sobre o assunto.

“Na primeira declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, é comum ter muitas dúvidas. As principais são: O que informar e como preencher a declaração? Qual o prazo para a entrega? Quais despesas posso deduzir? Quais as diferenças da declaração completa para a simplificada? Tenho que pagar mais imposto ou irei restituir? O que é declaração pré-preenchida? e Quais as penalidades por erros ou omissões na declaração?”, elenca Germano. Uma das dicas do contador é interagir com o ‘Leo’, chatbot da Receita Federal, que responde às dúvidas mais comuns dos contribuintes.

Além do teto de R$ 30.639,90 para rendimentos tributáveis em 2023, há outras situações em que também se faz obrigatória a declaração do Imposto de Renda, como: possuir rendimentos isentos (não tributáveis ou tributados na fonte) que somem mais de R$ 200 mil; ter lucrado com a venda de bens ou direitos sujeitos à incidência do imposto; ter operado vendas na Bolsa de Valores superiores a R$ 40 mil (incluindo operações isentas), além de ter obtido lucro na venda dessas ações (cujos valores ultrapassem R$ 20 mil); possuir, até 31 de dezembro de 2023, posse ou propriedade de bens ou direitos avaliados em mais de R$ 800 mil.

Germano Matos é contador e presta assessoria para MEIs (Foto: arquivo pessoal)

De acordo com Germano Matos, o tempo para fazer a declaração simplificada (com poucos rendimentos, dependentes e despesas) pode ser de uma a duas horas. “Já para casos mais complexos, como para quem tem muitas fontes de renda, operou em bolsa de valores, vendeu um imóvel ou teve rendimentos de atividade rural, é necessário ter mais atenção e dedicar um tempo maior para não cometer erros e não cair na malha”, afirma.

Atualmente, é possível utilizar a declaração pré-preenchida, com informações já cadastradas na Receita Federal que são importadas diretamente para o programa da declaração. “Ficou bem mais fácil para o contribuinte. No entanto, ter o auxílio de um(a) profissional contábil para conferir, validar e inserir informações irá trazer ainda mais tranquilidade e confiança ao contribuinte na hora de declarar”, recomenda Germano, que finaliza com as três principais dicas para quem vai declarar o Imposto de Renda pela primeira vez:

Organize a documentação necessária; Informe-se em fontes confiáveis quanto às regras do Imposto de Renda; Busque o auxílio de um(a) contador(a) para orientar ou fazer a sua declaração do IRPF.

Documentação necessária para declarar o Imposto de Renda

Documentos pessoais do declarante (RG, CPF ou título de eleitor)

Comprovante de endereço

CPF de cada dependente ou alimentando (se houver)

Informe de rendimentos fornecido por cada fonte pagadora

Informe de saldos e rendimentos fornecido por cada instituição bancária onde o contribuinte possua conta corrente, aplicações financeiras e operações de empréstimo ou financiamento

Comprovantes de aluguel (se houver)

Comprovantes de compra e venda de bens (se houver)

Recibos de saúde e educação