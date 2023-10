Simpósio Agropecuário de Paragominas aborda práticas de sucesso e modelos de negócios

A disseminação de conhecimento do que há de mais avançado em pecuária e agricultura pauta o II Simpósio Agropecuário de Paragominas, desta quarta-feira (25) ao sábado (28), no Parque de Exposições Amílcar Tocantins. A realização é do Sindicato dos Produtores Rurais de Paragominas (SPRPGM), e o evento se volta para produtores rurais, técnicos e estudantes do setor agropecuário.

Presidente do Sindicato Rural de Paragominas, Murilo Zancaner destacou, na noite desta terça-feira (24), ao Grupo Libera l, que o objetivo do simpósio é promover abordagens sobre as últimas tendências em tecnologias para os segmentos do campo.

"O evento terá palestras, estamos trazendo experiências com tecnologias já implantadas em nosso estado com efetividade, e também experiências de outros estados”, afirmou Zancaner, acrescentando que o evento é voltado para os associados do sindicato, mas também é aberto para a participação de pessoas, em geral.

Entre os temas a serem abordados, há desde as melhores técnicas para manejo de pastagens como também nutrição animal, irrigação, defensivos agrícolas, entre outros.

“Estamos otimistas com o número de participantes, mais de 500 pessoas já se inscreveram para as palestras, tivemos até que criar um segundo ambiente com telões de LED, porque o auditório do Sindicato já está com a ocupação completa. Vai ser um sucesso”, concluiu Murilo Zancaner.

Serviço:

Data: 25 a 28 de outubro de 2023

Local: Parque de Exposições Amílcar Tocantins, em Paragominas (PA)

Público-alvo: produtores rurais, técnicos e estudantes do setor agropecuário

Inscrições: www.sprpgm.org.br.