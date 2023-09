Silveira cobra celeridade do Ibama em licenciamento para exploração de petróleo na Amazônia

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, enfatizou a necessidade de celeridade por parte do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) na análise do pedido da Petrobras para prospecção de petróleo na margem equatorial, uma região com alto potencial petrolífero. O licenciamento em questão é para a perfuração de um poço de prospecção marítima na foz da Bacia do Amazonas, conhecido como bloco FZA-M-59.

“Talvez seja a última grande fronteira de exploração, ainda, desses combustíveis no Brasil, até pelo tempo com que o mundo prevê que vai se dar a transição energética. Então, nós defendemos que haja uma celeridade por parte do Ibama”, disse Silveira após cerimônia no Palácio do Planalto.

Margem equatorial abrange 11 blocos de exploração

A Petrobras solicitou a autorização para perfurar uma área localizada a 188 quilômetros da costa do município de Oiapoque e a 500 quilômetros da foz do Rio Amazonas. A margem equatorial abrange 11 blocos de exploração, estendendo-se desde o Amapá até o Rio Grande do Norte.

“O importante para a nação brasileira é que o país se desenvolva, gere emprego e renda, para combater desigualdade, para gerar uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais solidária. E o governo voltou, o Brasil voltou a ter diálogo, o Brasil voltou a sentar na mesa, são dezenas de reuniões mensais coordenadas pelo ministro [da Casa Civil], Rui Costa, onde todo sentamos na mesa. E, quando não há unanimidade, há maioria para se decidir as políticas públicas importantes que atendam o interesse da nação brasileira”, disse Silveira.