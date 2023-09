Ibama diz que Petrobras precisa de estudo ‘mais sólido’ para exploração na Margem Equatorial

A Comissão de Infraestrutura do Senado recebeu, nesta terça-feira (12), a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, Rodrigo Agostinho, para discutir o pedido de licenciamento ambiental da Petrobras para investigar o potencial de produção de petróleo e gás na costa do Amapá.

Durante a reunião, Agostinho afirmou que os dados apresentados até o momento pela empresa tiveram uma “série de inconsistências”, do ponto da fauna, comunicação social e outros estudos. Segundo ele, o órgão ambiental vai emitir a licença quando entender que os estudos demonstram a viabilidade do empreendimento.

“Agora, o Ibama vai querer um estudo mais sólido e a gente acredita que a Petrobras tem oportunidade de apresentar estudos mais sólidos”, declarou o presidente do Instituto.

Rodrigo Agostinho ressaltou ainda que a Petrobras é uma das maiores especialistas do mundo em exploração de áreas profundas, mas, segundo ele, os estudos apresentados pela empresa até agora trabalhavam a prerrogativa de que, em um eventual vazamento, o óleo iria todo para o mar do Caribe e nunca chegaria na costa. Para o presidente do Ibama, são necessários estudos para todos os cenários possíveis.

Ele afirma ainda que não há muitas informações sobre o que aconteceria na Foz do Amazonas no caso de um vazamento de petróleo e que a distância de 830 quilômetros de Belém dificultaria a chegada de equipes de segurança e resguardo contra acidentes.