Governo criará comitê para tentar chegar a acordo sobre exploração de petróleo na Margem Equatorial

Diante do impasse sobre a exploração de petróleo e gás pela Petrobras na chamada Margem Equatorial – região em alto-mar que, no Brasil, se estende do Amapá ao Rio Grande do Norte - o governo federal decidiu criar um comitê para tentar chegar a um consenso sobre o assunto. De acordo com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira o comitê será instalado na próxima semana, pela Advocacia Geral da União (AGU), e contará com a presença de representantes do governo.

Além da AGU e do ministério das Minas e Energia, farão parte do grupo membros da Casa Civil, do Ministério do Meio Ambiente e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama). Os trabalhos do comitê, ainda de acordo com Silveira, terão prazo de 60 dias. As informações foram dadas nesta quinta-feira (7) pelo ministro, que participou do Desfile de 7 de Setembro, em comemoração ao Dia da Independência, em Brasília. Perto dele estava a titular da pasta do Meio Ambiente, Marina Silva.

Em maio deste ano, o Ibama negou à Petrobras licença para investigar o potencial de produção de petróleo na região. O primeiro poço que seria perfurado fica a mais de 160 km do ponto mais próximo da costa do Amapá e a mais de 500 km da foz do Rio Amazonas. Além da distância na superfície, a perfuração do primeiro poço está prevista para ocorrer a cerca de 2.880m de profundidade de lâmina d'água. A empresa pediu para a decisão ser revisada e aguarda nova análise do órgão ambiental.

“Brinquei com ela [a ministra Marina Silva], sentada ao meu lado, [dizendo] que desenvolvimento econômico com frutos sociais, emprego e renda, têm que andar juntos com o meio ambiente. Ela sorriu, disse que ‘tem que mesmo, que temos que conversar’”, relatou o ministro Alexandre Silveira, durante conversa com jornalistas no desfile de 8 de setembro, segundo o jornal Valor Econômico.