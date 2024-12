Seguro no Pará cresce 36% em arrecadação e supera média nacional

No Pará, o mercado segurador arrecadou R$ 1,064 bilhão entre janeiro e setembro de 2024, um aumento de 36% em relação ao mesmo período de 2023, segundo dados da Confederação Nacional das Seguradoras (CNSeg), divulgados com exclusividade ao Grupo Liberal. Em âmbito nacional, o setor movimentou R$ 556,9 bilhões no mesmo período, registrando crescimento de 13%.

A arrecadação das empresas do ramo, em análise de todo o território nacional, atingiu R$ 556,9 bilhões entre janeiro e setembro de 2024, um crescimento de 13% em relação ao mesmo período de 2023. O total arrecadado no Pará foi de R$ 1,064 bilhão, representando um aumento significativo de 36%. O mercado paraense superou a média nacional em diversos segmentos, com destaque para os seguros patrimoniais, que registraram alta de 73%, e os seguros de automóveis, com crescimento de 14,6%.

Arrecadação

No Brasil, os produtos relacionados a Cobertura de Pessoas, como seguros de vida e prestamista, arrecadaram mais de R$ 200 bilhões, com alta de 17,8%, enquanto os seguros de Danos e Responsabilidades totalizaram R$ 100 bilhões, crescimento de 6,6%. O segmento patrimonial, impulsionado por eventos climáticos extremos como enchentes no Rio Grande do Sul, também se destacou, com crescimento de 63,6% nas indenizações desse grupo.

No Pará, a maior procura por seguros patrimoniais reflete a preocupação com a proteção de imóveis e empreendimentos, enquanto o aumento na contratação de seguros de vida e prestamista aponta para uma maior conscientização da população quanto à importância da proteção financeira em cenários de incerteza. O mercado rural também tem ganhado relevância no estado, com aumento na busca por apólices que oferecem proteção contra riscos climáticos e garantias para o setor agrícola.

Indenizações

O pagamento de indenizações também cresceu de forma expressiva. No Brasil, foram pagos R$ 376,7 bilhões em indenizações, benefícios, resgates e sorteios, um aumento de 7,9% em relação a 2023. No Pará, o montante alcançou R$ 523,33 milhões, com crescimento de 20%.

Entre os segmentos que mais demandaram indenizações no Pará, destacam-se os seguros patrimoniais e de automóveis. As indenizações do grupo patrimonial cresceram substancialmente devido à ocorrência de eventos climáticos extremos e sinistros relacionados à proteção de imóveis. Já o seguro de automóveis se manteve relevante por conta de sinistros relacionados a roubos, furtos e acidentes.

Em nível nacional, o segmento de Cobertura de Pessoas pagou R$ 115,3 bilhões em benefícios, representando um aumento de 4%, enquanto os seguros de Danos e Responsabilidades somaram R$ 46,6 bilhões, com alta de 11,3%. Títulos de capitalização arrecadaram R$ 23,5 bilhões no período, registrando crescimento de 6,1% e pagando quase R$ 20 bilhões em resgates e sorteios, um aumento de 10,7%.

Projeções e Impactos Regionais

As projeções da CNSeg indicam que o mercado segurador deve crescer 10,1% em 2025, alcançando uma participação de 6,4% no Produto Interno Bruto (PIB) nacional. Produtos como Cobertura de Pessoas, Saúde Suplementar e Seguro Rural estão entre os que devem apresentar maior crescimento. O segmento de saúde suplementar, em particular, tem projeções de alta consecutiva de 10,9% em 2024 e 2025, refletindo a importância crescente desse setor.

No Pará, espera-se que a expansão econômica e o desenvolvimento do setor agropecuário continuem impulsionando a contratação de seguros, especialmente nos segmentos rural e patrimonial. O estado também acompanha a tendência nacional de maior procura por seguros de responsabilidade civil e seguros voltados à engenharia, devido ao aumento de grandes obras e investimentos em infraestrutura.

O relatório exclusivo reforça a relevância do mercado segurador como instrumento de estabilidade financeira e suporte em momentos de crise, tanto no âmbito nacional quanto regional. Dados adicionais indicam que, até o final de 2024, a arrecadação nacional do setor deve alcançar R$ 747,3 bilhões, representando um aumento de 11,6% em relação a 2023, impulsionado pelo desempenho positivo em praticamente todos os segmentos analisados.