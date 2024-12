Setor de seguros projeta crescimento acima de 10% em 2025

O mercado segurador brasileiro segue em expansão e deve crescer 10,1% em 2025, segundo estimativas da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg). A projeção foi apresentada nesta quinta-feira (12), durante coletiva de imprensa em São Paulo, que também revelou os resultados e tendências para o setor. Caso o crescimento se concretize, o setor terá uma participação de 6,4% no Produto Interno Bruto (PIB), com base na expectativa de crescimento econômico de 2,5% para o próximo ano.

Em 2024, a arrecadação do setor deve alcançar R$ 747,3 bilhões, representando um aumento de 11,6% em relação a 2023. Esse avanço se dá principalmente pelo desempenho positivo de segmentos como Cobertura de Pessoas, que deverá crescer 15,6% neste ano e 9,5% no próximo, e Saúde Suplementar, com altas consecutivas de 10,9% tanto em 2024 quanto em 2025. Produtos relacionados a Danos e Responsabilidades também estão em alta, com crescimento estimado de 7,1% até o final deste ano e 8,2% no próximo.

Resultados do setor em 2024

Entre janeiro e setembro de 2024, o mercado segurador movimentou R$ 556,9 bilhões, um crescimento de 13% em relação ao mesmo período do ano anterior. No mesmo intervalo, foram pagos R$ 376,7 bilhões em indenizações, benefícios, resgates e sorteios, um aumento de 7,9%.

O segmento de Cobertura de Pessoas liderou o aumento nas arrecadações e indenizações, com mais de R$ 200 bilhões arrecadados e R$ 115,3 bilhões pagos em benefícios, alta de 17,8% e 4%, respectivamente. Já os seguros de Danos e Responsabilidades totalizaram R$ 100 bilhões em prêmios e R$ 46,6 bilhões em indenizações, com um crescimento de 6,6% e 11,3%.

Os títulos de Capitalização também apresentaram crescimento, somando R$ 23,5 bilhões em arrecadação, alta de 6,1%. No período, pagaram quase R$ 20 bilhões aos clientes em resgates e sorteios, registrando um aumento de 10,7%.

Impactos climáticos impulsionam segmento patrimonial

Entre os destaques do ano, está o aumento de 63,6% nas indenizações do grupo Patrimonial, impulsionado pelas enchentes históricas que atingiram o Rio Grande do Sul em abril e maio. Esses produtos, voltados à proteção de propriedades, obras e equipamentos, demonstram a importância do setor segurador na mitigação de danos causados por eventos climáticos extremos.

Tendências para 2025

Além da Cobertura de Pessoas e da Saúde Suplementar, produtos voltados para o Seguro Rural e Automóvel também devem crescer, com projeções de 6% e 4,3%, respectivamente. Já os planos de Previdência Aberta têm previsão de alta de 9,6%, reforçando sua relevância no planejamento financeiro da população.

A CNseg destacou o papel estratégico do setor segurador como suporte para momentos de crise e resiliência econômica, além de sua contribuição para a proteção social e o desenvolvimento sustentável do país.