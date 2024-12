CNseg inaugura 'Casa do Seguro' para discutir mercado e clima na COP 30 em Belém

A Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) anunciou, nesta quinta-feira (12), o lançamento da Casa do Seguro, que será um dos principais espaços de discussão durante a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), prevista para novembro em Belém. O espaço, localizado na Avenida Duque de Caxias, nas proximidades do Centro de Convenções da Amazônia (Hangar), deve receber debates sobre o papel do mercado de seguros na agenda climática.

Estrutura e objetivos da Casa do Seguro

Com uma área útil de 1,6 mil metros quadrados, a Casa do Seguro contará com uma infraestrutura completa, incluindo uma plenária para 100 pessoas, seis salas de reunião, lounges de negócios, estúdio para gravação de podcasts, sala de imprensa, além de espaços para exposições artísticas e apresentações culturais. O projeto também será pautado pela sustentabilidade, adotando selos como Evento Neutro e Resíduo Zero, e priorizando o uso de mão de obra local e inclusiva.

O objetivo central da Casa do Seguro será promover debates, painéis temáticos e fóruns multissetoriais que abordem temas como proteção social, finanças sustentáveis, inteligência climática, seguros no agronegócio, infraestrutura resiliente, expansão da frota verde brasileira e o desenvolvimento industrial sustentável.

O papel do setor de seguros nas mudanças climáticas

Dyogo Oliveira, presidente da CNseg, enfatizou a importância do setor segurador na adaptação às mudanças climáticas. Segundo ele, os seguros são uma ferramenta crucial para reduzir os danos causados por catástrofes naturais. "Quanto mais as pessoas tiverem seguros, mais poderemos mitigar os impactos das mudanças climáticas. Queremos incluir o mercado de seguros entre as resoluções da COP no Brasil", afirmou Oliveira.

Ele destacou também que a COP 30 será uma oportunidade para a sociedade entender melhor como os seguros podem ajudar a enfrentar as mudanças climáticas. "Esperamos que, na COP 30, toda a sociedade perceba que uma das melhores alternativas para lidar com as mudanças climáticas é ampliar o uso do seguro, seja no setor pessoal, empresarial, rural ou em outros segmentos", afirmou.

Crescimento e oportunidades no setor de seguros

O presidente da CNseg ressaltou que o agronegócio brasileiro, que representa 25% do PIB nacional, está entre os setores mais carentes de cobertura de seguros. "Atualmente, apenas 6% do agronegócio está segurado, e esse segmento precisa crescer rapidamente em termos de proteção", destacou Oliveira. Além disso, ele apontou a infraestrutura do país, como áreas urbanas, logística e transporte, como setores que também precisam ampliar sua cobertura contra incidentes climáticos.

Outro ponto destacado foi a necessidade de evolução no gerenciamento de riscos no sistema produtivo, como fábricas e indústrias. “Esses setores precisam evoluir rapidamente para garantir uma proteção mais eficaz para a população e para a economia do país”, completou Oliveira.

Contribuição para o futuro sustentável

A Casa do Seguro não será apenas um local para reuniões e debates, mas também um ponto de conexão entre agentes públicos, privados e a sociedade civil. A ideia é reforçar o papel do mercado de seguros como um ator essencial na mitigação dos impactos climáticos e no financiamento de iniciativas verdes. Apresentações culturais e exposições também serão parte da programação, destacando o compromisso do setor com a sustentabilidade.

A CNseg acredita que a Casa do Seguro será uma das principais atrações da COP 30, contribuindo para o debate sobre o futuro sustentável do planeta e fortalecendo a imagem do Brasil como líder nas questões climáticas. "A Casa do Seguro será uma vitrine do nosso papel como facilitadores de inovação e mitigadores de riscos climáticos, reafirmando nosso compromisso com o futuro sustentável do planeta", concluiu Dyogo Oliveira.

COP 30: oportunidade para o Brasil reafirmar sua liderança

A COP 30 reunirá lideranças globais, organizações internacionais e representantes da sociedade civil para definir os próximos passos no enfrentamento das mudanças climáticas. O evento será uma oportunidade única para o Brasil reafirmar sua posição de liderança nas negociações internacionais sobre sustentabilidade e clima, consolidando o país como protagonista na luta contra as mudanças climáticas.