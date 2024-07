Pará arrecada R$ 14,3 milhões com Seguro Transporte, que cresce 46% no Norte

A Região Norte do Brasil registrou o maior crescimento na demanda pelo Seguro Transporte entre janeiro e maio de 2024. De acordo com levantamento da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), houve um aumento de 46% na arrecadação, passando de R$ 46,2 milhões em 2023 para R$ 67,5 milhões este ano. O Pará arrecadou 21% desse montante (R$ 14,3 milhões). Em comparação, o crescimento nacional foi de apenas 4,6%, totalizando R$ 2,4 bilhões.

O Amazonas, líder de arrecadação na região com R$ 43,1 milhões, foi seguido pelo Pará e por Rondônia (R$ 4 milhões). Esses três estados são responsáveis por quase 90% da demanda pelo Seguro Transporte no Norte do Brasil. Emerita Lyra, diretora-executiva do Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste (Sindsegnne), destaca que as rodovias e hidrovias do Norte favorecem a oferta deste seguro, especialmente na modalidade Transportador, que é a mais relevante no setor.

“O Pará, Amazonas e Rondônia concentram cerca de 80% do PIB de toda a região Norte, com a economia baseada em mineração, agricultura e pecuária. A maior parte da produção é comercializada e escoada para grandes centros econômicos do Brasil, e é aí onde entram os seguros de transporte. Apesar do crescimento, ainda há muito o que desenvolver na região Norte, o setor de seguros tem muito potencial”, ressalta Lyra.

A nova legislação também contribuiu para o aumento na procura pelo Seguro Transporte. A Lei 14.599/23 exige que as transportadoras contratem três novos tipos de seguros de responsabilidade civil, cobrindo desde danos à carga até roubo e danos a terceiros, o que trouxe mais segurança para as operações logísticas.

Infraestrutura da região

Os sete estados do Norte possuem 13.858 quilômetros de rodovias e mais de 32.482 quilômetros de hidrovias sob a administração do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Em 2024, o governo federal prevê um investimento de R$ 3,77 bilhões nas rodovias da região, parte de um total de R$ 24 bilhões destinados às estradas brasileiras. Melhorias nas estradas podem reduzir acidentes e otimizar o tempo de entrega das cargas, diminuindo o pagamento de indenizações.

Nos primeiros cinco meses de 2024, o crescimento no pagamento de indenizações pelo Seguro Transporte na região foi de 4%, passando de R$ 22,6 milhões em 2023 para R$ 23,5 milhões este ano. Em contraste, nacionalmente houve uma redução de 1,8% nas indenizações, caindo de R$ 1,2 bilhão para R$ 1,1 bilhão.

As modalidades de Seguro Transporte são três: Embarcador Nacional e Embarcador Internacional, contratados pelo dono da carga; e o Transportador, de responsabilidade civil do transportador da carga. Marcos Siqueira, presidente da Comissão de Seguro Transporte da Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg), explica que o seguro garante a recuperação das perdas e danos causados às mercadorias durante o transporte.

“É um seguro que tende a expandir mais em regiões onde há grande fluxo de matérias-primas e há, também, um investimento crescente na infraestrutura dos diversos modais, como é o caso da Região Norte”, analisa Siqueira.