Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Sefin alerta MEIs sobre cobranças falsas em Belém

Golpe envolve cobrança indevida da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento (TLPL)

O Liberal
fonte

MEIs de Belém foram orientados a não realizar pagamentos por Pix, boletos ou outras chaves que não sejam oriundas dos canais oficiais da Sefin. (Foto: Reprodução/Ag. Brasil)

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin), emitiu um alerta a microempreendedores individuais (MEIs) da capital paraense sobre mensagens fraudulentas. Golpistas estariam cobrando de forma indevida a Taxa de Licença para Localização e Funcionamento (TLPL) utilizando o nome do Ministério das Cidades ou solicitando pagamentos por meios não oficiais, como links ou chaves Pix.

A Sefin reforça que a TLPL é um tributo de sua competência exclusiva, e o Ministério das Cidades não possui qualquer atribuição relacionada à sua cobrança. Por isso, qualquer mensagem que insinue essa ligação ou utilize canais de pagamento não oficiais deve ser considerada uma tentativa de golpe.

Veja mais

[[(standard.Article) Durigan defende aumento do teto de faturamento dos MEIs para R$ 130 mil]]

image Pará tem quase 15 mil MEIs excluídos do Simples Nacional por débitos; prazo de aderência é até sexta
Empreendedores podem regularizar pendências até 30 de janeiro e voltar a ter benefícios fiscais; no estado, quase 30 mil pequenos negócios foram excluídos em 2025.

Para se proteger contra fraudes, a Secretaria orienta os MEIs a não entrarem em links suspeitos recebidos por WhatsApp ou outros aplicativos e nem fornecer dados pessoais ou bancários a solicitantes duvidosos. Os MEIs também não devem realizar pagamentos por Pix, boletos ou outras chaves que não sejam oriundas dos canais oficiais da Sefin.

Em caso de dúvida sobre a autenticidade de qualquer cobrança, a secretaria recomenda a confirmação das informações diretamente em seus canais oficiais

Atualização da Taxa de Licença e Funcionamento (TLPL)

A Taxa de Licença para Localização e Funcionamento é um requisito obrigatório para a obtenção ou renovação do Alvará de Funcionamento, documento essencial para que as empresas possam operar legalmente no município de Belém. As atividades consideradas para a taxa são aquelas declaradas pela própria empresa, abrangendo diversos setores, como produtivos, industriais, comerciais, de serviços, agropecuários, educacionais e recreativos.

Para 2026, a TLPL foi atualizada conforme a Lei nº 10.250, sancionada em 29 de dezembro de 2025. A partir deste ano, o cálculo da taxa será baseado na atividade de maior valor registrada pela empresa.

Os valores específicos cobrados pela TLPL estão detalhados no anexo único da legislação vigente. A base legal para a cobrança da taxa está prevista nos artigos 82 a 87 da Lei nº 7.056/1977, que corresponde ao Código Tributário e de Rendas do Município de Belém.

Conforme informações disponíveis no site da Secretaria de Finanças, os valores cobrados variam de acordo com a atividade econômica exercida. Os microempreendedores individuais e demais empresas podem consultar os valores exatos e obter mais informações diretamente no site oficial da Sefin.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

alívio no bolso

Preço do café tem redução em Belém após forte valorização em 2025, aponta Dieese/PA

Recuo acumulado nos últimos 12 meses chega a 14,17%

23.07.26 11h23

atenção, estudantes

Defensoria Pública do Pará abre Processo Seletivo de Estágio para nível médio

Programa busca integrar alunos do 1º ou 2º ano do Ensino Médio Regular e da Educação Profissional de Nível Médio

23.07.26 10h49

GASTOS

Superendividamento: saiba quando uma dívida se torna impagável e como equilibrar as finanças

Economista e educadora financeira orientam sobre negociação, reorganização do orçamento e mudanças de hábitos para sair das dívidas

23.07.26 8h00

ECONOMIA

Com mais hotéis em Belém, setor diz que reservas para o Círio seguem abaixo do esperado

Rede hoteleira registra ocupação entre 40% e 60%, abaixo do esperado para o período; expectativa é de que a procura aumente nas semanas que antecedem a procissão, apesar do alto custo das passagens aéreas

23.07.26 7h00

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

trabalho

Vagas de emprego em Belém: Museu das Amazônias abre oportunidades em diferentes áreas

Profissionais serão contratados em regime CLT e terão direito a benefícios como vale-alimentação, assistência médica e day off no aniversário

21.07.26 11h40

Férias escolares

Em Belém, famílias adotam lema: programe-se antes, curta depois

Mães e pais afirmam que se planejam desde o início do ano para promover lazer às crianças neste período de alto consumo

18.07.26 8h00

ALIMENTAÇÃO

Canetas emagrecedoras mudam cardápios de restaurantes em Belém

Pesquisa nacional indica que mais de 60% dos restaurantes já notam mudanças no comportamento de clientes que usam esses medicamentos

17.07.26 8h00

FIQUE DE OLHO!

FGTS deve distribuir R$ 13 bilhões em lucros aos trabalhadores; veja se você tem direito

Entenda o cálculo para estimar o valor e o impacto na rentabilidade do Fundo de Garantia em relação à inflação

21.07.26 13h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda