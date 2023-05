Sebrae promove 300 ações na Semana do Microempreendedor no Pará

Consultorias, treinamentos de vendas, finanças e até da presença digital nas redes sociais e na internet. Essas são algumas das iniciativas promovidas pelo Sebrae na 14ª edição da Semana do Microempreendedor Individual (MEI), no Pará.

O evento foi aberto no Centur, em Belém, na noite desta segunda-feira (22), e seguirá até sexta-feira (26), envolvendo 71 municípios paraenses, com mais de 300 ações virtuais e presenciais.

Diretor-superintendente do Sebrae Pará, Rubens Magno informou que a meta é alcançar somente em Belém cerca de 10 mil microempreendedores individuais. “O objetivo é mostrar que nós temos uma massa gigantesca de pessoas prontas para empreender e que querem empreender e nós estamos prontos para formalizá-las”, afirmou Rubens Magno, na abertura do evento no Centur.

O MEI, enfatizou Rubens Magno, é a porta de entrada para quem quer empreender no país, ou seja, pessoas que podem faturar até R$ 81 mil por ano, após a formalização. A 14ª edição da Semana do Microempreendedor Individual é um evento nacional, acontecendo em outras capitais.

"No Pará, o Sebrae investe na habilitação dos empreendedores. “Formalizados eles podem entrar em licitações públicas, estamos falando, principalmente, no interior, na oportunidade das compras governamentais que é uma forma inclusiva de trabalharmos a economia circulante nos municípios do estado”, disse o titular do Sebrae Pará.

Rubens Magno destacou as vantagens da formalização como MEI., da possibilidade da emissão de nota fiscal, o que permite vendas para a administração pública, ao processo previdenciário que se inicia a partir da formalização, o que garante cobertura para o empreendedor em casos de licença maternidade, afastamento do negócio por motivo de doenças.

Formalização assegura direitos

"Mas, o principal certamente é a aposentadoria, quando se trabalha formalizado você tem cobertura e isso é importante”, observou Magno.

Em Belém, até sexta-feira, das 8h às 18h, a programação no Centur terá 63 eventos de capacitação. Um conjunto de 19 guichês estão à disposição do público e há também a Feira de Negócios, com produtos de cerâmica customizada, óleos essenciais, pães artesanais, serviços de ecoturismo, sucos sem lactose, entre outros itens.

O evento também conta com a Arena ‘Histórias que Inspiram’, onde serão contados 20 casos de Sucesso de MEI ao longo da semana. Servidora pública do município de Marituba, na Grande Belém, Aline Martins participou da abertura da Semana do MEI, no Centur, e contou que buscou o Sebrae para se formalizar, no segmento dos micros.

Aline é habilitada como condutora de trilhas por curso promovido por órgãos estaduais, como o Ideflor, Setur e Semas, mas com a formalização como MEI, ela aposta em melhor remuneração para o que já faz.

"Eu já trabalho com turismo pedagógico no município de Marituba, eu visito as escolas para que elas conheçam uma unidade de conservação dentro do município de Marituba, que é um refúgio de vida silvestre. Sou servidora pública, casada e tenho uma filha, meu trabalho de turismo pedagógico não é a minha principal renda, pois sou servidora do município de Marituba, busquei o Sebrae para que eu poder formalizar parcerias com as escolas particulares e ter uma renda a partir do meu serviço ambiental, que até então faço sem receber nada”, disse ela.

Até sexta-feira, o evento no Centur oferecerá atendimentos, como formalização, emissão de documentos, orientações especializadas, alteração/atualização de cadastros, baixa de MEI, desenquadramento, negociações de dívidas e Declaração Anual do Simples Nacional, cujo prazo termina no próximo dia 31 de maio.