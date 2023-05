Semana do MEI oferece serviços, capacitações e feira de negócios em Belém

Belém e mais 70 municípios paraenses recebem desta segunda (22) até a próxima sexta-feira (26), a programação da 14ª edição da Semana do Microempreendedor Individual (MEI). O evento é promovido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) em todo o país e conta com atividades presenciais e online que visam atender as demandas dos mais de 15 milhões de MEI’s existentes no Brasil. No Pará, há 327.009 empreendedores enquadrados nessa categoria.

LEIA MAIS:

Durante a semana, o público poderá participar de cerca de 300 atividades, como palestras, oficinas e encontros. Em Belém, o evento ocorre no Centur, no bairro de Nazaré, onde os microempreendedores podem ter acesso a serviços de formalização, emissão de documentos, alterar ou atualizar dados cadastrais, receber orientações especializadas, fazer a Declaração Anual do Simples Nacional, entre outros. Além disso, no local há uma feira de negócios com 15 estandes.

Para Rubens Magno, diretor-superintendente do Sebrae no Pará, a qualificação é um fator diferencial para quem busca empreender. “O que faz a diferença para qualquer tipo de empresário é ter a consciência de conseguir enxergar o cenário onde ele está inserido. Dessa forma, com ele se especializando e utilizando as informações que nós temos, ele consegue entrar de forma mais fácil e mais rápida nos mercados que tem interesse”, afirmou.

Os atendimentos e capacitações da Semana do MEI em Belém ocorrem das 8h às 18h e a Feira de Negócios das 10h às 18h.