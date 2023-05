Dia do Apicultor: programa fortalece a produção de mel no Pantanal

Com a procura por uma alimentação mais saudável, a produção de mel tem ganhado força no Mato Grosso do Sul, pois o clima e a diversidade dos ecossistemas da região ajudam no desenvolvimento da apicultura. Com apoio do Sebrae, novos empreendedores embarcam nesse negócio e recebem destaque neste dia 22 de maio, quando se comemora o Dia do Apicultor.

Entre os programas do Sebrae destaca-se o Pró Pantanal - Programa de Apoio à Recuperação Econômica do Bioma Pantanal. Essa iniciativa realiza ações que auxiliam e fortalecem os empreededores da cadeia de mel, além de fomentar as atividades econômicas no turismo, economia criativa e do agronegócio pantaneiro. Outro destaque é o apoio da Cofenal, responsável pela Identidade Geográfica de Denominação de Origem do Mel do Pantanal, garantindo ainda mais a valorização do produto.

“A Identidade Geográfica de Denominação de Origem do Mel do Pantanal projeta o mel do Pantanal no mercado, além de agregar valor ao produto e garantir a credibilidade de um item que é produzido de forma sustentável, mantendo as peculiaridades únicas de produtos de origem da planície pantaneira”, ressaltou a analista-técnica do Sebrae de Mato Grosso do Sul, Katia Muller.

Muitos empreendedores buscam inovar e se destacar no mercado de mel e produtos artesanais. Para isso, eles contam com o apoio do Pró Pantanal, como relata a apicultora Fabiana Abreu Rangel. “Esse apoio vai desde consultorias em Marketing e Design, para ajudar a contar a nossa história e criar rótulos de qualidade, até orientações sobre a legislação. Além disso, também auxilia na busca por novos mercados, como São Paulo, e na valorização dos produtos com a certificação do IG, o que tem sido importante para os apicultores que estão iniciando no setor", explicou.

O apicultor Márcio César Seixas pontua ainda que o Mel do Pantanal é diferente e tem características próprias. Com mais de 25 anos trabalhando na cadeia de mel, Seixas é sócio da Associação Leste Pantaneira de Apicultores (Alespana) e membro da Associação dos Apicultores Mel do Pantanal, anteriormente conhecida como Cofenal.

“A relevância do mel do Pantanal está em sua diferenciação em relação aos outros méis do Brasil, devido à sua região de origem e floresta plantada nas proximidades. Além disso, sua cristalização é mais lenta devido à floração específica da região. O mel do Pantanal também está ligado à preservação, já que para sua produção é necessária uma região preservada com qualidade de água e matas ainda presentes na região”, disse o apicultor.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)