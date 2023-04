Sebrae Pará lança Programa Negócios de Impacto Socioambiental

A quarta edição do Programa Negócios de Impacto Socioambiental (NISA), promovido pelo Sebrae Pará, foi lançado nesta quinta-feira (19), na sede da instituição em Belém. O NISA estará com as inscrições abertas até o dia 27 de abril e o edital pode ser acessado por meio do Portal do Sebrae Pará. A ativista social e fundadora da ONG Olhar de Bia, Bia Martins, conversou com os participantes sobre sua trajetória profissional, abordando vários temas, como mercado, saúde mental, desafios, oportunidades e motivação profissional.

VEJA MAIS

A programação contou com a palestra “Ecossistema Nacional de Negócios de Impacto”, ministrada pela especialista em investimentos e negócios socioambientais, Vivian Rúbia Ferreira, e foi acompanhada pela assessora especial da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), na ocasião representando o titular do órgão, Mauro Ó de Almeida; pelo secretário executivo de Mudanças Climáticas da Prefeitura de Belém, Sérgio Brazão, e pelas empreendedoras Dona Nena e Prazeres dos Santos.

O projeto irá selecionar até 30 iniciativas de negócios de impacto que tenham como foco de atuação a resolução de problemáticas socioambientais das ilhas de Belém. Podem se inscrever microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas, cooperativas e pessoas com ideias inovadoras no segmento socioambiental.

O desenvolvimento dos negócios se dará por meio de trilha de formação empreendedora, durante oito semanas, período em que os empreendedores receberão suporte de especialistas, mentorias, capacitações e ferramentas necessárias para consolidarem as ideias e formatarem os negócios.

“As ilhas de Belém são parte integrante do bioma amazônico e podem contribuir para que as comunidades locais que ali vivem tenham qualidade de vida, contribuindo, assim, para a manutenção da floresta em pé e mitigação das alterações climáticas”, pontuou o gerente da Unidade de Sustentabilidade e Inovações do Sebrae Pará, Renato Coelho.

"O desenvolvimento sustentável da Amazônia é prioridade estratégica para o Sebrae Pará. O objetivo é capacitar os pequenos negócios a trabalharem com o conceito da floresta em pé", destacou a diretora técnica do Sebrae no Pará, Domingas Ribeiro.

Suane Barreirinhas, proprietária da Negritar Filmes, produtora de audiovisual com impacto social, fala sobre a importância de iniciativas como o NISA e das perspectivas profissionais. “A comunicação precisa gerar impacto dentro dos territórios e fazer transformação social. É importante o Sebrae abrir esse espaço para entender o comportamento dos empresários e dos pequenos negócios da Amazônia”, frisa.

Paragominas e Parauapebas sediaram edições anteriores

O NISA foi lançado pelo Sebrae Pará em 2021. As edições anteriores ocorreram nos municípios de Paragominas e Parauapebas.

A quarta edição da iniciativa vai trazer a COP 30 como assunto transversal, uma vez que Belém tem chances reais de sediar o evento em 2025 e o NISA tem como um dos eixos a preservação ambiental, um dos pilares do combate às mudanças climáticas.

A jornada de capacitação inicia no dia 4 de maio e termina em 17 de junho, data em que ocorrerá o Demoday, evento que encerrará a quarta edição do Programa.