Bioeconomia será prioridade para o Sebrae no Pará

O empresário José Conrado Santos, que preside a Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), também assumiu, na última semana, a presidência do Conselho Deliberativo Estadual (CDE) do Sebrae no Pará. Em entrevista a O Liberal, ele falou sobre os projetos que pretende desenvolver à frente do CDE e de que forma o órgão pode contribuir para alavancar ainda mais os micro e pequenos negócios no Estado. “Vamos continuar trabalhando naquilo que é o negócio do Sebrae, atento ao mercado e ao cenário de investimentos no Pará, e, acima de tudo, de acordo com as necessidades individuais dos empreendedores e alinhados à política de desenvolvimento do Estado”, garante.

Segundo Santos, mais de 90% das empresas paraenses são micro e pequenas, e elas são responsáveis por mais de 50% da geração de emprego formal no Estado. Daí a importância desse setor, que mesmo no período mais duro da pandemia de Covid-19, continuou a contribuir de forma positiva para a geração de empregos no Estado.

VEJA MAIS

“Uma das prioridades é fortalecer a atuação do Sebrae alinhada às políticas de Estado, a fim de ser o braço forte de fomento ao empreendedorismo para o desenvolvimento do Pará. Chegar com a nossa expertise, fortalecendo os investimentos e preparando os empreendedores de pequenos negócios, com ações voltadas para a gestão dos negócios, capacitação técnica do empresário e de abertura de mercado, além de avançar no nosso papel de articulador para a criação de um ambiente favorável para quem empreende ou quer empreender no Pará”, destaca.

Polo Sebrae de Bioeconomia, em Belterra, deverá ser fortalecido

De acordo com o presidente do CDE, o Sebrae no Pará deve continuar focando em ajudar a gerar emprego e renda por meio do empreendedorismo, expandindo a atuação nos municípios do Pará, seja por meio das agências de negócios próprias, as caravanas itinerantes ou atendimento remoto. Hoje, segundo ele, o Sebrae conta com 13 agências de negócios sediadas em municípios polos do Estado, além de duas unidades móveis, que fazem atendimento itinerante, e diversas Salas do Empreendor, mantidas em parceria com as prefeituras.

“Uma das nossas áreas prioritárias de atuação será a bioeconomia. No final do ano passado, foi lançado o Polo Sebrae de Bioeconomia, em Belterra, por meio do qual vamos fortalecer as ações voltadas ao apoio aos pequenos negócios dessa cadeia. Também temos, entre outras atividades, projetos como o Sustenta e Inova, que conta com recursos da União Europeia, e o Negócios de Impacto Socioambiental, que iniciamos recentemente o terceiro ciclo, e vamos ampliar, ainda mais, essa atuação”, detalha.

Além de presidente do CDE, José Conrado Santos segue na presidência da Fiepa e na vice-presidência da Confederação Nacional das Indústrias (CNI). Durante a posse do CDE, realizada na última quarta-feira, 11, também foram empossados os diretores executivos do Sebrae no Pará para o quadriênio 2023/2026. São eles: Rubens Magno, diretor-superintendente; Domingas Ribeiro, diretora-técnica e Cássia Alessandra da Costa, diretora administrativa e financeira.