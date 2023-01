Sebrae empossa novos dirigentes no Pará

O novo presidente do Conselho Deliberativo Estadual (CDE) e os diretores executivos do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) no Pará para o quadriênio 2023/2026 foram empossados na noite desta quarta-feira (11). A cerimônia foi realizada no Auditório Albano Franco, da Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), em Belém.

O empresário Conrado Santos agora é o novo presidente do CDE. Formam a nova diretoria executiva do Sebrae no Pará o empresário Rubens Magno, diretor-superintendente por mais quatro anos, ao lado de Domingas Ribeiro, diretora-técnica, e Cássia Alessandra da Costa Rodrigues, diretora administrativa e financeira.

Também presidente da Fiepa e vice-presidente da Confederação Nacional Indústria (CNI), Conrado Santos falou sobre a expectativa em presidir o CDE. “Vamos unir a minha experiência com gestão na Fiepa, então será uma honra fazer parte dessa gestão e ajudar a crescer a economia paraense. O Pará é um estado diferente dos demais, ele cresce em todas as regiões, cada uma com sua particularidade e nós vamos usufruir muito bem disso”, discursou.

Rubens Magno lembrou da indicação da capital paraense para ser sede da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas em 2025. “Os próximos quatro anos já estão sendo desenhados e a gente está com um alinhamento muito importante pros nossos colaboradores pautados na sustentabilidade, ainda mais agora com a possibilidade de Belém sediar a COP 30. Mas independente disso, a sustentabilidade já é pauta dos nossos negócios e planejamentos para os próximos quatro anos”, disse.

Ao se despedir da presidência, Sebastião Campos, destacou a importância do Sebrae na economia paraense. “Foi um prazer dirigir o conselho durante esses quatro anos, foi uma experiência muito rica para minha vida profissional e pessoal. Desejo ao Conrado uma gestão profícua. O Sebrae é imprescindível para pequenos e microempreendedores, fazendo história e desenvolvendo o Pará,por isso tenho orgulho de ter participado da gestão dessa entidade”, discursou.

Convidados

Participaram do evento o governador do Estado, Helder Barbalho (MDB), acompanhado da vice-governadora Hana Ghassan (MDB); prefeito de Belém Edmilson Rodrigues (Psol); representantes da classe empresarial do Pará, como Felipe Melo, diretor de conteúdo do jornal O Liberal, que representou o Grupo Liberal; e diversos empreendedores paraenses da capital e do interior do Estado.

Na cerimônia, a nova diretoria do Sebrae entregou um presente ao governador Helder Barbalho, em reconhecimento às políticas estaduais que cooperaram com o empreendedorismo no Estado. “O Sebrae está sendo um braço fundamental no fortalecimento da nossa economia. Portanto, parabéns a todos vocês que fazem parte dessa instituição. Aos que estão tomando posse hoje, estou certo que com vocês, vamos continuar avançando”, agradeceu o chefe do Executivo.

“O Sebrae cumpre um papel estratégico de atenção aos empreendedores com um olhar fundamental para os pequenos e microempresários do nosso Estado, estes que são a maior parte daqueles que geram emprego e renda, portanto, que aquecem a economia ao tempo em que oportunizam vagas para que pessoas possam trabalhar.Tem sido fundamental o Governo do Estado ter o Sebrae com braço aliado para que nós possamos cada vez mais desenvolver a economia paraense, buscar o ambiente de atração de novos empreendimentos, garantir a desburocratização e a facilitação para que cada vez mais a economia do Pará possa crescer”, afirmou Helder.

Edmilson Rodrigues também salientou a relevância da instituição. “O Sebrae é um dos órgãos mais importantes do Brasil. Pois o país tem grandes conglomerados, grandes empresas, e a maioria são pequenas e médias empresas e que representam a produção de cerca de 70 % dos empregos. Fico honrado em participar da posse desta nova diretoria e que possam contar com a Prefeitura de Belém”, declarou o prefeito de Belém.