De porta em porta, vendedora de empadas conquista mercado gastronômico em Castanhal

Uma ideia na cabeça aliada a necessidade de ter uma renda para ajudar em casa. Assim começa a história de muitos empreendedores no país. Socorro Travassos, 37 anos, é uma dessas pessoas. Ela buscou na gastronomia um caminho de empoderamento para apostar nos seus talentos e seguir um propósito de vida. “Desde bem novinha, com 12 anos de idade, eu já pensava em ser empreendedora e sem saber o que era. Eu imaginava minha vida adulta com filhos e trabalhando em casa para ajudar minha família”, contou.

Socorro Travassos começou a vender comida para ajudar na renda familiar (Patrícia Baía/ O Liberal)

A oportunidade chegou em maio de 2007. Socorro estava com um bebê de um ano e precisando ajudar o marido em casa. "Um dia fomos a um aniversário e eu experimentei uma empada. Estava uma delícia e pedi a receita para a dona da casa. Pensei logo em vender. Ela me ensinou como fazia e no dia seguinte eu investi os únicos 25 reais que tinha e comprei todo o material. Fiz as empadas e disse que iria para feira vender, mas meu marido ficou com um pouco de medo porque era o único dinheiro que tínhamos”, explicou Socorro.

Com 40 empadas em um recipiente, ela partiu em direção a feira da Ceasa e com o filho pequeno no colo. “Vendi tudo em dez minutos e voltei para casa. No dia seguinte levei 50 e depois 60. A cada dia eu aumentava a quantidade, até que levei 100 empadas. Meu filho, que na época tinha 1 ano e três meses, estava muito pesado para ficar no meu colo enquanto eu vendia. Mas com as vendas aumentando eu consegui pagar uma pessoa para ficar com ele enquanto eu saia para trabalhar”, disse a empreendedora.

E a trajetória foi rápida: da feira da Ceasa para os escritórios e empresas de Castanhal. A clientela foi se estendendo e Socorro acrescentou as coxinhas nas vendas. “Eu conheci uma contadora que me indicou muitos clientes e ela ligava para eles e dizia que eu ia passar por lá para vender. E com isso eu fui acrescentando outras coisas como coxinha e o arroz com galinha. Fui conhecendo muitas pessoas e vendendo mais ainda”, contou.

Socorro sonha em comprar uma moto para ganhar agilidade nas entregas (Patrícia Baía/ Castanhal)

Cinco meses depois a cliente contadora a ajudou no processo para Socorro se tornar MEI- Micro Empreendedora Individual. E já são quatro anos acordando cedo de segunda a sexta para preparar o cardápio das marmitas, lanches, sucos e sobremesas que leva aos clientes dentro de uma sacola. O meio de transporte é a famosa “magrela”, mas já está nos planos de Socorro comprar um moto para ter mais agilidade nas entregas.

“Saio de casa de manhã e à tarde com a sacola cheia e ela volta vazia. É uma grande satisfação poder trabalhar com o que eu gosto. Agora só falta a moto e terminar de construir um espaço aqui em casa para poder vender aqui algumas coisas também no final de semana”, contou a empreendedora de sucesso.

Café cremoso

Dandara Ferreira, de 29 anos, desde maio deste ano trabalha com a venda de café cremoso em potes. Ela faz delivery e também vende em durante algumas programações da prefeitura ou em praças da cidade. A empreendedora sempre monta um cantinho do café em uma mesinha e serve os clientes que ficam encantados com seu café cremoso que tem sabores especiais: menta com chocolate, cupuaçu, doce de leite, ovomaltine, canela, cappuccino e laranja com especiarias.

Dandara Ferreira e seus cafés cremosos saborizados estão conquistando a clientela (Patrícia Baía/ O Liberal)

A empreendedora é formada em Turísmo, mas viu na venda do café cremoso a oportunidade de renda. E tudo começou quando ela fazia o curso do Empretec, que é um programa de formação de empreendedores do Sebrae. “Eu e minhas colegas tivemos que fazer o projeto real de uma empresa e decidimos fazer de veda de café. Passou o tempo e elas não quiseram dar seguimento ao projeto e eu comecei a trabalhar nele. Pesquisava na internet sobre café cremoso, e também como eu já fazia um curso de confeitaria, ia perguntando aos professores. Comecei a mudar os sabores e a experimentar “, contou.

Dandara tem o apoio da mãe para ajudara fazer a produção dos cafés. “Eu digo o sabor das encomendas e ela vai me ajudando a fazer. Minha mãe começou a fazer as todas e bolos que vendemos junto com o café cremoso quando participamos de algum evento”, disse a empreendedora.

Receitinha

“A receita de café cremoso na batedeira é simples de usar no dia a dia, pois você pode fazer para congelar e dura até 3 meses no congelador ou freezer. Você vai precisar apenas de 3 ingrediente que é o um pacotinho de café solúvel de qualquer marca, açúcar e água fervente. Coloque os ingredientes e bata por cerca de 15 minutos. Depois estará pronto para misturar ao leite. O café cremoso na batedeira dura até 3 dias na geladeira”, explicou a empreendedora.

Pesquisa

Um estudo publicado recentemente revela que o perfil das mulheres donas de negócios é majoritariamente composto por negras, mães e da classe C. Os dados são da sétima edição da pesquisa “Mulheres empreendedoras e seus negócios” de 2022, realizada pelo Instituto Rede Mulher Empreendedora (IRME), com apoio da Rede Mulher Empreendedora e Meta, e execução do Instituto Locomotiva.

Anualmente, o levantamento aborda temas relacionados ao universo do empreendedorismo feminino, trazendo diferentes perspectivas sobre o perfil dessas mulheres, sua visão de mundo e a relação com seus empreendimentos, além dos desafios que enfrentam.

A análise revela um contexto repleto de dificuldades e entraves que elas enfrentam na sua jornada empreendedora, além de trazer dados que demonstram o quanto as desigualdades sociais potencializam os desafios encontrados por elas. Dentre os 46% das mulheres que empreendem por necessidade, o instituto encontrou que 52% delas são negras, 71% estão nas classes D e E e 56% concluíram o ensino fundamental.