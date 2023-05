Profissionais de comunicação podem se inscrever em prêmio do Sebrae até junho

As inscrições para o Prêmio Sebrae de Jornalismo ficam abertas até o dia 5 de junho. A premiação busca valorizar os profissionais de imprensa que tenham trabalhos sobre empreendedores de pequenos negócios. Será realizada a etapa estadual, para classificar os concorrentes para a etapa regional, que definirá os finalistas da etapa nacional.

Os jurados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) analisarão inscrições nas categorias de texto, áudio, foto e vídeo e, neste ano, a entidade vai estrear o prêmio especial Empreendedorismo Social, um incentivo à produção de conteúdos que abordem os impactos do empreendedorismo social às realidades local, regional ou nacional.

Segundo o diretor-superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno, a instituição já trabalha o empreendedorismo no Brasil há 50 anos. “Não podemos deixar de reconhecer as boas práticas, e essas boas práticas só aparecem na mídia por conta da imprensa, então vamos fazer esse reconhecimento através do prêmio, estamos indo para a décima edição”, destaca.

O tema central deste ano é “A contribuição dos pequenos negócios para o desenvolvimento econômico e social do país”. O Sebrae ressalta que os pequenos negócios respondem por 99% das empresas brasileiras e 30% do Produto Interno Bruto (PIB), beneficiando direta ou indiretamente mais de 40% da população - concentraram quase 80% dos empregos formais gerados no país em 2022, por exemplo.

As matérias devem ter foco nos seguintes temas: empreendedorismo; produtividade e competitividade; inovação e startups; inclusão produtiva e sustentabilidade; transformação digital; políticas públicas e legislação; acesso a crédito; e empreendedorismo social.

A etapa estadual está prevista para ocorrer em agosto, e os vencedores de cada uma das quatro categorias vão ganhar um notebook. Já o destaque do prêmio especial Empreendedorismo Social vai levar um celular de última geração, assim como o vencedor do Grande Prêmio Sebrae de Jornalismo.

“É muito importante a gente agradecer todo o suporte que a comunicação sempre nos dá, colocando essa pauta como prioridade, porque o empreendedorismo, certamente, é uma ponte muito grande para o fortalecimento econômico”, comenta Rubens Magno.

Mais informações sobre o prêmio, as categorias e o regulamento podem ser conferidas neste site.