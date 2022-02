Rádio Liberal fica entre as finalistas na 8ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo

O jornalista Celso Freire, da Rádio Liberal FM, foi um dos finalistas da 8ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo, cujos vencedores foram conhecidos na noite desta segunda-feira, 31, em cerimônia de premiação realizada de forma remota, por conta da pandemia de covid-19, sob apresentação de Luciana Barreto.

Representando a região Norte, com a reportagem ‘A Deliciosa Fábrica de Bolo de Chocolate’, o trabalho de Celso Freire esteve entre os cinco finalistas na categoria Áudio, que recebeu 123 inscritos de todo o país. A grande vencedora da categoria foi reportagem o ‘Comércio na Pandemia’, da Rádio Verdes Mares do Ceará, executada por Lyana Ribeiro, Daniella de Lavôr e Elon Nepomuceno Solon.

Para Celso, ter concorrido com reportagens das regiões Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste também foi um prêmio. “Foi uma satisfação estar entre os finalistas. Ser reconhecido por um júri nacional é um incentivo muito grande”, comemorou o jornalista ao término da cerimônia.

Nesta edição, o prêmio teve como foco o enfrentamento dos impactos da pandemia de coronavírus sobre as micro e pequenas empresas brasileiras. A iniciativa é uma referência no reconhecimento ao trabalho de profissionais de comunicação na cobertura dos temas relacionados ao universo do empreendedorismo e dos pequenos negócios.

Os vencedores, cujos finalistas da etapa final do prêmio são os trabalhos classificados nas categorias de texto, áudio, vídeo e foto, serão presenteados com instrumentos de trabalho, computadores e celulares de última geração. Receberão, ainda, um troféu. Concorreram à final do 8º Prêmio Sebrae de Jornalismo as matérias classificadas na etapa Regional.