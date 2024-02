Sebrae no Pará promove City Tours em Belém a partir desta terça, 27

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) no Pará inicia nesta terça-feira (27), o "Tour de Experiência COP 30 Sebrae". O programa, parte do projeto “Sebrae Pelo Turismo”, é uma série de city tours que visam aumentar o conhecimento dos profissionais de turismo de Belém sobre os principais pontos turísticos da cidade. O projeto é fruto de uma parceria com a Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV-PA).

A primeira parada do tour será na Basílica Santuário, no bairro de Nazaré, às 10h. O objetivo é familiarizar os profissionais do turismo - aqueles que têm contato direto com os turistas, como funcionários de hotéis, hostess, restaurantes, bares e empresas de transporte - com os detalhes e peculiaridades dos pontos turísticos. A turma inicial do programa conta com dez inscritos. A atividade é direcionada a microempreendedores individuais, empresas de pequeno porte e microempresas.

“Será um trabalho intensivo para preparar empresários e funcionários dos empreendimentos, a fim de oferecer um atendimento de qualidade a quem virá a Belém por conta da COP 30, e isso não apenas durante o evento. A intenção é proporcionar experiências inesquecíveis, que conquistem essas pessoas para voltarem. Com isso, estamos contribuindo para o fortalecimento do turismo e para a geração de negócios em nosso estado”, destaca o diretor-superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno

Rubens Magno, diretor-superintendente do Sebrae Pará, explica que a ideia é oferecer atendimento de qualidade (Carlos Borges)

O roteiro do city tour inclui alguns dos principais pontos turísticos da capital paraense. Além da Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, o participantes visitarão, com o intuito de se aprofundar nos conhecimentos e atrativos acerca do Mercado do Ver-o-Peso, do Complexo Turístico Feliz Lusitânia - que inclui o Forte do Castelo, a Catedral Metropolitana de Belém, a Igreja de Santo Alexandre que abriga o Museu de Arte Sacra, e a Casa das Onze Janelas - e a Estação das Docas.

Novas turmas

Além deste, outros tours serão realizados. Em março, outras quatro turmas já estão fechadas com número de participantes que variaram entre 10 e 12. A atividade tem cerca de quatro horas de duração, sendo uma hora dedicada ao conteúdo teórico em sala de aula e três horas de prática, exatamente durante a qual os participantes poderão explorar os pontos turísticos. Entre abril e maio, oito turmas serão ofertadas para a capacitação, com 80 novas vagas disponíveis.

As inscrições para os city tours são gratuitas. Os interessados em participar das turmas de abril e maio podem se inscrever na loja Sebrae Online, disponível no site do Sebrae no Pará, a partir do dia 2 de abril. A oficina é voltada para comerciários, profissionais de mobilidade, colaboradores de estabelecimentos de hospedagem e alimentação fora do lar e outros profissionais acionados pelos turistas que visitam Belém acerca dos pontos turísticos da cidade.