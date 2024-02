Sebrae motiva lojistas dos shoppings a manter a foco na COP 30

Na noite desta quinta-feira (22), o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Pará (Sebrae/PA) promoveu um evento para os lojistas dos shoppings da Região Metropolitana de Belém, de olho em fatores motivadores da realização da 30ª Conferência das Partes (COP 30), em Belém, no ano de 2025.

O encontro foi conduzido pelo gerente de Negócios de Impacto do Sebrae, Renato Coelho. Em uma apresentação dinâmica com vídeos e imagens projetadas no grande telão do auditório da Fiepa, ele apresentou a COP 30 como uma grande oportunidade de negócios para um público numeroso de lojistas.

"Um evento da magnitude da COP 30 proporciona oportunidades para os lojistas e para toda a cadeia de fornecedores, multiplicando os impactos positivos para vários segmentos", destacou Renato Coelho, para o auditório da Fiepa com um bom público de lojistas.

Sensibilização do setor produtivo

Renato informou que o Sebrae é um dos parceiros do governo do Estado para a preparação de Belém para receber a ‘Conferência do Clima’. E o evento desta noite de quinta-feira foi mais um de sensibilização do setor produtivo.

“O Sebrae tem disponibilizado ações de capacitação, como cursos de língua estrangeira e oficinas de conhecimento básico para cadastro em aplicativos de hospedagem, entre outras atividades”, observou o gerente de Negócios de Impacto.

Renato informou que o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas definiu quatro grandes áreas para trabalhar com a qualificação das atividades empreendedoras: alimentos e bebidas, mobilidade, economia criativa e hospitalidade. Estes setores têm sido priorizados pelo Sebrae visando a Conferência, a partir de três eixos: pluralidade e inovações, sustentabilidade.

“Esse tipo de evento é necessário. A gente pensa que está longe (a COP30) mas estamos a menos de dois anos, faltam 1 ano e 8 meses”, frisou o proprietário de uma grande loja de Informática, Celso Eluan, elogiando a iniciativa do Sebrae.

Eluan acrescentou: “O mais importante é a gente entender que nós somos os atores. Nós não somos os espectadores. Hoje de manhã, estávamos discutindo isso na empresa, como temos de nos preparar para quando chegar a COP. Então, o movimento para a COP deve ser da sociedade como um todo, a gente tem de internalizar isso, discutir, pensar, trazer propostas. Cada um faz uma parte”.

Coordenador da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce Pará),Tony Bonna acredita que poucas pessoas têm conhecimento sobre a grandiosidade da COP e sobre os benefícios que ela pode deixar para a região.

“Isso é fato. Os shoppings têm dois caminhos: servir de instrumentos comunitários para que mais pessoas possam compreender o que a COP30, e então, estamos oferecendo os espaços para o Sebrae explicar para a cidade a importância desse evento", afirmou Tonny Bonna.

O coordenador da Abrasce disse, ainda: "Nós também estamos vendo as oportunidades que geram negócios. Não adianta ir à Praça de Alimentação e não encontrar um cardápio bilíngue, a gente não ter pessoas que falem outros idiomas na recepção e na segurança dos shoppings, são muitos cuidados que temos de ter”.