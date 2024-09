Sebrae divulga lista de selecionados para a Feira de Artesanato do Círio 2024

O Sebrae no Pará divulgou nesta sexta-feira (13), a lista dos artesãos que foram selecionados na curadoria da Feira de Artesanato do Círio (FAC), edição 2024, que estão aptos a participar do evento. A próxima etapa é a de inscrição, que ocorrerá de 16 a 18 de setembro, nas Agências Regionais da instituição, em Belém e mais 12 municípios. Quem não se inscrever, perde a vaga no evento.

Foram selecionados 110 artesãos, de 19 municípios paraenses, com artesanato de várias tipologias como miriti, cerâmica, sementes, trançados em fibra, cuias, gemas e joias. No total, participaram da seleção 301 artesãos, de 35 municípios.

Os trabalhos pré-inscritos passaram pela avaliação de uma equipe de profissionais qualificada, que levou em conta sete critérios: qualidade, inovação, originalidade, agregação de valor, acabamento, uso da tag e qualidade de embalagens.

“A FAC deste ano fortalece seu papel de evento representativo e de valorização da cultura do artesanato paraense, com trabalhos de várias tipologias, inovadores e de qualidade, além de uma excelente oportunidade de negócios aos artesãos”, explica o coordenador da Feira, Igo Silva.

A décima segunda edição da FAC ocorrerá entre os dias 10 e 16 de outubro, no Parque Urbano Belém Porto Futuro. O objetivo da iniciativa é incentivar a cultura e promover o trabalho de artesãos paraenses, gerando oportunidades de venda durante e após a Feira. A estimativa é que, este ano, o evento atraia mais de 60 mil visitantes e gere R$ 1,5 milhão em negócios.

A relação dos artesãos selecionados pode ser acessada no portal do Sebrae.