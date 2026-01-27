Capa Jornal Amazônia
Sebrae abre inscrições gratuitas para programa que fortalece pequenos negócios no Pará

Programa ALI Produtividade oferece acompanhamento gratuito por seis meses para micro e pequenas empresas

Gabi Gutierrez
fonte

Em Belém, Semana do MEI promove atendimentos para formalização e orienta sobre o empreendedorismo (Foto: Carlos Borges / Sebrae Pará)

Microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) já podem se inscrever no novo ciclo do Programa Agentes Locais de Inovação (ALI) Produtividade – 1º semestre de 2026, iniciativa do Sebrae no Pará em parceria com o Governo Federal. O objetivo é aumentar a eficiência e a competitividade dos pequenos negócios por meio da inovação e da melhoria da gestão.

As inscrições são gratuitas e seguem abertas até 27 de fevereiro de 2026, podendo ser realizadas pelo site sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/brasilmaisprodutivo ou presencialmente na sede do Sebrae em Belém, localizada na Rua Municipalidade, 1461.

O programa oferece acompanhamento por seis meses, com visitas periódicas e reuniões personalizadas conduzidas por Agentes Locais de Inovação (ALI). Podem participar empresas sediadas na Região Metropolitana de Belém, dos setores de indústria, comércio e serviços, além de negócios inseridos nos quatro eixos estratégicos trabalhados pelo Sebrae como legado da COP30: Alimentos e Bebidas, Economia Criativa, Mobilidade e Hospitalidade.

Segundo a analista do Sebrae no Pará e gestora do programa no estado, Lara Rodrigues, o principal diferencial do ALI Produtividade está na capacitação prática dos empreendedores. “O principal benefício para essas empresas é a capacitação: o conhecimento, as informações transmitidas e as orientações sobre como melhorar a gestão, as finanças, entre outros aspectos. No programa ALI, é feito um diagnóstico inicial que se transforma em um desafio, com soluções personalizadas para serem implementadas”, explica.

Neste ciclo, estão sendo ofertadas 250 vagas. As empresas que não conseguirem participar poderão deixar seus dados cadastrados para o próximo ciclo, previsto para iniciar em julho de 2026.

Desde sua implementação, o ALI Produtividade já atendeu cerca de 460 empresas em diferentes regiões do Pará, nos dois ciclos realizados em 2025. Um dos destaques é a empreendedora Glauciene Soares, proprietária da empresa Saborosa Lembrança, que chegou a dobrar o faturamento após participar do programa.

“Eu não sabia gerir, não me sentia uma gestora, nem empresária, por falta de conhecimento mesmo. Eu disse para a consultora: ‘Vou fazer tudo direitinho, me diga o que tenho de fazer’. Então fui 100%, segui o projeto à risca”, relata a empreendedora, que obteve um dos melhores resultados do ciclo.

Serviço
Empresas interessadas em participar do Programa ALI Produtividade devem realizar a inscrição gratuita pelo site sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/brasilmaisprodutivo.

 

