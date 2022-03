Santarém tem 67% de inadimplência no pagamento do IPTU; veja como proceder

O Município de Santarém arrecadou neste ano de 2022 o valor de R$828.237,90 mil no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), que corresponde a 6% do valor lançado. No ano de 2021 o percentual de inadimplência do imposto foi de 67%.

O valor que a Prefeitura espera receber neste ano é de R$ 13.061.369,10, correspondente a todo valor cobrado dos contribuintes.

O pagamento do IPTU, pode ser feito até a data do vencimento que é 31 de março e 29 de abril, com a opção de pagamento à vista em 1ª cota única tendo o desconto de 15%, em 2ª cota única com desconto de 10% respectivamente ou em 10 (dez) parcelas.

Para pagamento parcelado, o contribuinte terá a única opção de 10 parcelas desde que a parcela não seja inferior a 6 (seis) Unidade Fiscal do Município de Santarém - UFMS. O valor devido de IPTU, sem desconto, será dividido pelas 10 parcelas. Ao optar pelo parcelamento o sistema não permitirá alterações.

O não pagamento do imposto no prazo previsto implicará a atualização monetária do débito, além da incidência de multa e juros de mora, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis previstas na legislação tributária.

Onde emitir boleto?

Os contribuintes poderão emitir o boleto do IPTU/2022 pela internet, no site da Prefeitura de Santarém ou ainda pelos canais abaixo descritos, de segunda a sexta-feira.

Central de Atendimento ao Contribuinte – CAC: cac@santarem.pa.gov.br

Divisão de Cadastro DCI: dci@santarem.pa.gov.br imobiliário –

Procuradoria Fiscal procuradoriafiscal@santarem.pa.gov.br