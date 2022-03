Quitar IPTU 2022: saiba como pagar o boleto com desconto de 7% até o prazo final (10/03)

O prazo para quitar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), em uma cota única e com o desconto de 7%, termina na quinta-feira (10/03). Para não correr o risco de ficar com a dívida em aberto, saiba como emitir a 2ª via da guia de pagamento do IPTU 2022 pelo site da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin):

Como emitir pela internet a 2ª via do IPTU Belém 2022:

Entre no site da Sefin;

da Sefin; Em seguida, clique na opção “ 2ª via do IPTU ”;

”; Informe o tributo e o número de inscrição do imóvel, reescreve os caracteres da imagem;

Agora é só imprimir o boleto e efetuar o pagamento do IPTU 2022.

Como emitir presencialmente a 2ª via do IPTU Belém 2022:

Para conseguir o boleto único do IPTU 2022, basta ir a uma das cinco unidades de atendimento da Sefin. São elas:

Central Fiscal de Atendimento ao Contribuinte;

Unidades de Atendimento em Icoaraci e em Mosqueiro;

Unidades de Atendimento no Parque Shopping;

No Shopping Pátio Belém.

Onde pagar o IPTU 2022?

O boleto do IPTU Belém 2022 pode ser pago em qualquer agência bancária que seja credenciada, como, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, Itaú, Banpará e o Santander.

Calendário do IPTU Belém 2022

Pagamento total (cota única) com 10% - até dia 10/02

Pagamento parcelado - até dia 10/02

Pagamento total (cota única) com 7% - até dia 10/03

