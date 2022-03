Termina quinta-feira (10) o prazo para pagamento com desconto no IPTU 2022

Termina na próxima quinta-feira (10) o prazo para pagamento com desconto do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) em Belém e em alguns municípios paraenses. Os contribuintes podem pagar, em cota única, o IPTU com 7% de desconto. O pagamento do imposto também poderia ser parcelado em até dez vezes, mas o vencimento da primeira parcela foi no dia 10 de fevereiro.

A Prefeitura Municipal de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin), disponibilizou o carnê de pagamento do tributo na primeira semana de janeiro. Além disso, este ano, aqueles que aderiram ao Programa de Recadastramento Imobiliário Incentivado até o dia 29 de outubro de 2021, e optaram pelo desconto adicional de 5% no ano seguinte, têm o benefício garantido para 2022.

Outra novidade no IPTU deste ano é que, a partir do mês de abril, os contribuintes poderão regularizar parcelas em atraso e quitar parcelas por vencer de uma só vez, por meio de uma guia consolidada. Aproximadamente, 160 mil pessoas receberam a isenção automática. O benefício foi concedido aos contribuintes que possuem apenas um imóvel no município de Belém, com valor venal de até R$ 59.792,13, e que nele resida.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política.)