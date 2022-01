IPTU 2022 poderá ser pago com desconto até março; saiba como pagar menos

O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2022 poderá ser quitado em cota única e com desconto entre os meses de fevereiro e março pelos contribuintes da capital paraense. Há também a possibilidade de parcelar o pagamento do imposto em até dez vezes. A informação foi divulgada pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin), na edição desta terça-feira (4) do Diário Oficial do Município.

Quem pagar o imposto em cota única até o dia 10 de fevereiro terá desconto de 10%. Para quem efetuar o pagamento até o dia 10 de março, também em cota única, o desconto será de 7%. E quem preferir pagar o IPTU de forma parcelada terá o vencimento da primeira parcela no dia 10 de fevereiro, sem descontos.

Uma das novidades em 2022 é a utilização da guia de pagamento, para evitar a impressão de milhares de carnês e economizar recursos públicos, de acordo com a secretária de finanças de Belém, Káritas Rodrigues. Ao todo, cerca de 262 mil contribuintes receberão a guia do tributo. Nela, irão constar as informações fiscais para pagamento em cota única e quitação da primeira parcela, para quem optar pelo parcelamento. Nesse último caso, os contribuintes devem emitir a guia das parcelas seguintes no site da Sefin ou em uma das cinco unidades de atendimento do órgão. O documento estará disponível nos próximos dias, assim como a segunda via da guia de pagamento do IPTU 2022.

Além disso, outra novidade é que, neste ano, os contribuintes que aderiram ao Programa de Recadastramento Imobiliário Incentivado até o dia 29 de outubro do ano passado e optaram pelo desconto adicional de 5% no ano seguinte terão o benefício garantido para 2022, conforme previsto pelo decreto nº 101.946/2021.

A lei nº 8.033/2000 estabelece que tanto o IPTU quanto outros créditos tributários e não tributários do município sofrerão uma atualização monetária, determinada pela variação acumulada do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E) entre outubro de 2020 e setembro de 2021, que ficou em 10,05%. O valor está abaixo do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), de em 10,73%.

O pagamento do IPTU 2022 pode ser efetuado no Banco do Brasil, Banco Itaú Unibanco, Banco da Amazônia, Banco Bradesco, Santander, Banco do Estado do Pará, Caixa Econômica Federal, Cooperativa Central de Crédito Noroeste Brasileiro Ltda. e correspondentes bancários.