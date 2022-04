Salário mínimo deveria ser de R$ 6.394,76 para uma família de quatro pessoas, diz Dieese

Uma família de quatro pessoas deveria receber R$ 6.394,76 para a manutenção das despesas básicas, aponta a pesquisa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), divulgada nesta quarta-feira.

VEJA MAIS

O valor é 5,28 vezes maior que o atual salário mínimo de R$ 1.212. Segundo os dados da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, em fevereiro, o valor necessário era de R$ 6.012,18, ou 4,96 vezes o piso mínimo para a manutenção de uma família.

Em comparação com o mês de março do ano passado, era preciso R$ 5.315,74, ou 4,83 vezes o mínimo vigente à época, de R$ 1.100. O cálculo é feito com base na cesta básica mais cara, a de São Paulo, e levando em consideração a determinação constitucional que estabelece que o salário mínimo deva ser suficiente para suprir as despesas de um trabalhador e da família dele com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)