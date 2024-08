Saiba onde trocar lâmpadas convencionais por LEDs

Nesta segunda-feira (19/08), a Equatorial Pará deu início a uma série de ações da E+ Caravana, que oferece a troca gratuita de lâmpadas incandescentes e fluorescentes por modelos de LED em Belém e Ananindeua. A substituição das lâmpadas, que são mais eficientes energeticamente, é uma das várias atividades planejadas para esta semana, com o objetivo de incentivar o consumo sustentável e reduzir os custos com energia.

Em Belém, as trocas ocorrem nos bairros Coqueiro e Água Boa (no distrito de Outeiro). Em Ananindeua, o atendimento será no bairro Centro. Além da troca de lâmpadas, os participantes terão a oportunidade de se cadastrar na Tarifa Social de Energia Elétrica, que pode oferecer descontos de até 65% na fatura de energia, negociar débitos pendentes e acessar outros serviços oferecidos pela Equatorial Pará.

No bairro Água Boa, em Outeiro, haverá também a possibilidade de trocar resíduos recicláveis por desconto na conta de luz, através do projeto E+ Reciclagem. Veja o cronograma completo ao final desta matéria.

Para participar, os interessados devem apresentar RG e CPF do titular da conta de energia e estar em dia com a distribuidora. Cada cliente poderá trocar até cinco lâmpadas e obter uma economia de até 80% na iluminação residencial.

“Nosso objetivo é facilitar o acesso dos nossos serviços até as comunidades, pois reconhecemos que nem todos conseguem visitar nossas agências durante a semana. Estamos ansiosos para receber todos os interessados e contribuir juntos para um futuro mais sustentável e econômico”, diz José Felipe, executivo da área de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará.

Cadastro na Tarifa Social e negociação de débitos

Para se cadastrar na Tarifa Social, que oferece até 65% de desconto, é necessário comprovar renda de até meio salário mínimo por membro da família, estar inscrito no CadÚnico e apresentar documentos pessoais, como RG, CPF e uma conta de energia. Para negociar débitos, é preciso ter pelo menos três faturas em atraso e levar documentos de identificação e as faturas para negociação. Cada caso será analisado individualmente. (*Com informações da Ascom Equatorial Pará)

Veja quando e onde fazer a troca:

Ananindeua (Centro)

Onde: Secretaria de Cidadania, Assistência Social e Trabalho (Rua Cláudio Sanders, Nº 102)

Quando: 19 e 20 de agosto

Hora: Das 8h às 12h e 14h às 16h

Belém (Outeiro)

Onde: Instituto Bola Branca (Avenida Nova República, Nº 05)

Quando: 24 de agosto

Hora: Das 8h30 às 12h

Belém (Coqueiro)

Onde: Centro Comunitário do Conjunto Xingú I (Conjunto Xingú, Quadra 17, Nº 79)

Quando: 19 a 21 de agosto

Hora: Das 8h30 às 12h e 14h às 16h