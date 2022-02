Saiba o novo valor da contribuição mensal do MEI e como pagar o boleto

Com o aumento do salário mínimo para R$ 1.212, a contribuição mensal para Microempreendedor Individual (MEI) para o INSS ganhou um aumento. A partir de fevereiro, os boletos com vencimentos no dia 20 já terão que pagar o Documento de Arrecadação Simplificada (DAS) no valor de R$ 60,60. A taxa tem um custo fixo correspondente a 5% do salário mínimo e também inclui R$ 5 de Imposto sobre Serviço (ISS) e R$ 1 do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Saiba como pagar o seu boleto.

Como faço para pagar o meu MEI?

Acesse o site Portal do Empreendedor e siga o passo a passo:

Clique em "Já sou MEI"; Vá em Pagamento de Contribuição Mensal e Parcelamentos; Clique no card Boleto de Pagamento; Preencha os dados e prossiga em continuar; Em seguida, informe o ano e dê ok; Atualize os valores e depois clique em Apurar gerar DAS e pagar Online; Por último, vá em consultar extratos e pendências.

Como pagar o MEI pelo aplicativo?

O boleto também pode ser pago através do APP MEI, basta fazer o download do aplicativo no celular e seguir o mesmo passo a passo acima.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)