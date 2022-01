Número de MEIs no Pará cresceu 93% nos últimos quatro anos, aponta Ministério da Economia

O Pará encerrou 2021 com mais de 66 mil novos microempreendedores individuais (MEIs), segundo dados do Mapa de Empresas do Ministério da Economia, o que representa um crescimento de pouco mais de 93% em relação ao número de novos MEIs de 2018. Mesmo com a pandemia, em quatro anos, foi possível observar um aumento de cerca de 52% no número de novos pequenos empresários também em todo o Brasil, saltando de 1,94 milhões de novos MEIs para 2,95 milhões.

VEJA MAIS

Rosângela Nunes dos Santos trabalha há 20 dos seus 49 anos com a venda de café da manhã na porta de casa, mas decidiu oficializar o negócio e fazer o certificado de MEI somente em 2021. A produção começa cedinho, às 4h da manhã, na avenida Pedro Miranda, no bairro da Pedreira, e conta com a ajuda de uma funcionária. Por ser autônoma, a empreendedora diz que passou a pensar em uma forma de contribuir com o INSS, para a futura aposentadoria, e o MEI foi indicado como a melhor opção.

“Me passaram informação de que seria bom, porque é minha principal renda e eu gostaria de estar pagando o INSS. Como não trabalho de carteira assinada, fazendo o MEI eu poderia pagar meu INSS e também teria acesso a outros benefícios. Eu tinha vontade de poder montar um negócio fora da rua, montar um café em um ponto mais organizado, vamos ver se consigo”, disse Rosângela.

A crescente de paraenses abrindo uma empresa em formato de microempreendedor individual foi contínua nesses últimos quatro anos utilizados como recorte pela reportagem do Grupo Liberal. De 2018 para 2019, foram mais 11.701 MEIs abertos (+ 34%); de 2019 para 2020, foram mais 10.930 novos microempreendedores (+ 24%); de 2020 para 2021, outros 9.642 MEIs foram abertos (+ 17%).