Saiba como ter desconto no pagamento do IPVA no Pará

A partir desta sexta-feira (7), proprietários de veículos com placas que vão de 01 a 31 já podem usufruir do desconto no pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Há diferentes modalidades de desconto de acordo com o tempo sem levar multa.

Quem paga à vista e não tem multas de trânsito há dois anos, ganha 15% de desconto sobre o valor do IPVA. O desconto fica em 10% para os motoristas que não receberam multas no ano passado e 5% de desconto nas demais situações. O pagamento começou neste mês e é possível parcelar em até três vezes, mas sem desconto.

“Para quem tem o dinheiro para pagar à vista, sempre vale a pena porque o desconto é maior do que o rendimento de poupança ou de um fundo de investimento. Quem não tem o dinheiro é melhor parcelar do que recorrer a empréstimo nos bancos que cobram juros mais altos”, disse o diretor-executivo de Estudos e Pesquisas Econômicas da Associação Nacional de Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac), Miguel José Ribeiro de Oliveira.

As três opções de pagamento do IPVA

Antecipação em parcela única, com desconto;

Parcelamento em até três vezes antes do vencimento, sem desconto;

Pagamento integral junto com o licenciamento, sem desconto.

Para antecipar o pagamento do IPVA em três parcelas deve-se observar a data no calendário anual, disponível no site da Sefa.

A alíquota do IPVA é de 2,5% para:

automóveis;

caminhonetes;

veículos aquaviários recreativos ou esportivos, inclusive jetski;

veículos aeroviários não destinados à atividade comercial;

A alíquota do IPVA é de 1% para:

ônibus;

micro-ônibus;

caminhões;

cavalos mecânicos;

motocicletas e similares.

Os veículos com mais de 15 anos de fabricação estão isentos. Embarcações e aeronaves devem recolher o IPVA até o dia 30 de junho.

Para dúvidas, telefonar para o Call Center, 0800 725 5533. A ligação é gratuita e atende das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira.