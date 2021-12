IPVA 2022: Veja quais carros no Pará não vão pagar o imposto e como identificar desconto

O pagamento do IPVA 2022 - que ficará mais caro do que nos últimos anos - é motivo de preocupação para alguns motoristas. Mas, você sabia que há um grupo que estará isento do tributo graças ao tempo de fabricação do veículo? No Pará, por exemplo, os donos de carros com mais de 15 anos não pagarão o valor, podendo variar de estado para estado. As informações são do portal Auto Esporte.

Como fazer a conta para saber se o carro está isento de pagar o IPVA 2022?

Basta checar o ano de fabricação no documento do seu carro e fazer a conta referente à validade de cada estado citado acima.

Onde verifico a data de fabricação?

No CRV ou CRLV digital, há dois números. O "ano de fabricação" e o "ano-modelo". Para você calcular o IPVA, basta levar em conta o "ano de fabricação" para a verificar o valor venal, feito pela tabela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas).

PCD e doentes crônicos são isentos de pagar IPVA

A solicitação para a quitação do imposto deve ser feita por meio da Secretaria da Fazenda e está disponível em seu estado.

Como faço para conseguir o benefício?

É preciso ter a CNH especial que confirme a deficiência e obter um laudo médico junto ao Detran para enviar a solicitação.

Confira a lista de estados que não vão pagar impostos em 2022:

Com 10 anos da fabricação

Roraima; Goiás; Rio Grande do Norte.

Com mais de 15 anos de fabricação:

Amapá; Amazonas; Bahia; Ceará; Distrito Federal; Espírito Santo; Maranhão; Pará; Paraíba; Piauí; Rio de Janeiro; Rondônia; Sergipe; Tocantins.

Com 18 anos de fabricação:

Mato Grosso. Até dia 31 de dezembro de 2020 Alagoas.

Com 20 anos de fabricação

Acre; São Paulo; Paraná; Mato Grosso do Sul; Rio Grande do Sul.

Com 37 anos de fabricação

Santa Catarina